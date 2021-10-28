На додаткові гроші закуплять більше експрес-тестів, покращать рівень тестування, а також завершать проєкт щодо інфраструктури зберігання вакцини.
Важливо Абсолютний максимум: в Україні захворіли на коронавірус понад 26 тисяч людей
Виплати сім'ям медиків
Кабінет міністрів перерозподілив видатки державного бюджету для Мінсоцполітики на 2021 рік. Розпорядженням змінили призначення 189,2 мільйона гривень.
Із них 104,5 мільйона підуть Фонду соціального страхування. Гроші спрямують на страхові виплати 68 сім'ям медиків, які померли внаслідок інфікування COVID-19.
Решту суми спрямують на премії близько 34 тисячам ветеранам війни. Розмір виплат сягає від 966 до 4421 гривні.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- Протягом останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус. Це абсолютний максимум за весь час пандемії в країні.
- В Україні діє адаптивний карантин, але все більше областей потрапляють до червоної зони.
- Наприклад, з 15 жовтня червона зона карантину діє у Херсонській області, з 18 жовтня – у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях, з 23 жовтня – у Сумській області, з 26 жовтня – у Рівненській та Миколаївській.