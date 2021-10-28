На додаткові гроші закуплять більше експрес-тестів, покращать рівень тестування, а також завершать проєкт щодо інфраструктури зберігання вакцини.

Важливо Абсолютний максимум: в Україні захворіли на коронавірус понад 26 тисяч людей

Виплати сім'ям медиків

Кабінет міністрів перерозподілив видатки державного бюджету для Мінсоцполітики на 2021 рік. Розпорядженням змінили призначення 189,2 мільйона гривень.

Із них 104,5 мільйона підуть Фонду соціального страхування. Гроші спрямують на страхові виплати 68 сім'ям медиків, які померли внаслідок інфікування COVID-19.

Решту суми спрямують на премії близько 34 тисячам ветеранам війни. Розмір виплат сягає від 966 до 4421 гривні.

Зверніть увагу! Лише за тиждень у Харкові померли 3 медики від ускладнень коронавірусу. За добу 27 жовтня COVID-19 виявили у 477 медпрацівників.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні