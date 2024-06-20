Так заявил в фейсбуке секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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Центральная власть заблокировала 25 миллионов гривен от Киева Чернигову на восстановление и строительство фортификаций. Чиновники в буквальном смысле слова заблокировали городам возможность обороняться от наступления России и помогать друг другу. Вдуматься: во время большой войны, которой в Европе не было почти 80 лет, чинятся препятствия городам, которые просят дать возможность строить фортификации и укрепления. И в то же время, на заставке Министерство финансов Украины содержится слоган: "Вместе к Победе!". Лицемерие, как оно есть..,

– написал Владимир Бондаренко.

По словам секретаря Киевсовета, 17 мая исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако обратился к громаде Киева с просьбой профинансировать строительство фортификаций на Черниговщине на 25 миллионов гривен. Понимая, что это направление вероятного удара агрессора по Киеву, городской голова Киева Виталий Кличко поддержал инициативу громады Чернигова. Минфин сначала согласовал выделение средств, а потом, очевидно получив указания, отозвал свое согласование.

Бондаренко добавил, что вместо помощи от центральной власти громады вынуждены искать способы обойти преграды.

"Правительство уже не считает угрозой наступление россиян? Очень напоминает ситуацию начала 2022 года, когда Киев еще до вторжения начал формирование ТРО, а оппоненты смеялись и называли нас паникерами. Наглумились... Вместо того, чтобы совместными усилиями бороться с врагом, Киевский городской совет вынужден постоянно вынимать палки из колес и искать возможности, как законно обойти преграды", – заявил Владимир Бондаренко.



Минфин отозвал согласование на выделение средств Чернигову / Фото Владимира Бондаренко

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако сообщил, что запрос на строительство дополнительных фортификаций поступил от военных, однако денег на это у города нет.

На запрос военного руководства Чернигов нуждается в укреплении фортификационных сооружений возле города. С бюджетом сейчас сложно, 800 миллионов НДФЛ изъяло государство. Изъяли у городов средства, а теперь еще и запретили получать помощь на строительство укреплений. Представьте уровень цинизма политиканов!.. Между безопасностью целого региона и мелкой политической ревностью чиновники выбрали политику,

– написал Ломако.

Как отмечалось, во время майской сессии Киевсовета исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако обратился к столичным депутатам и громаде Киева с просьбой помочь усилить фортификационные сооружения вокруг Чернигова. Мэр Киева Виталий Кличко поручил решить этот вопрос, отметив, что, это и защита Киева с севера.