Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации, – политолог

Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации.

Правительство делает ставку на сырьевую модель экономики, а не на инновации. Планы Кабмина повысить налоговую нагрузку на бизнес свидетельствуют о намерениях не браться за сложную и дорогостоящую трансформацию экономической модели, а о желании переложить проблему заполнения "бюджетных дыр" на плечи бизнеса.

К такому выводу пришел политолог Виктор Таран, анализируя программу правительства Гончарука и проект бюджета на 2020 год.

Судя по проекту бюджета на 2020 год, Кабмин имеет небольшие финансовые резервы, чтобы увеличивать социальные расходы на украинцев. Рост социалки на несколько сотен гривен - это не то, на что надеялись избиратели СН. Но предложенные Минфином цифры - вполне корректны и реалистичны, ведь отражают реальное состояние публичных финансов страны и уровня украинской экономики,

- убежден Таран.

По его мнению, ожидать от нового правительства реальных шагов по трансформации экономики – не стоит.

"К сожалению, программа Правительства Гончарука четко продемонстрировала - Кабмин будет продолжать делать ставку на сырьевую, а не инновационную модель экономики. Частично понимаю логику - для трансформации экономической модели нужны миллиардные инвестиции и время. Но вместо того, чтобы начинать открытый диалог с крупным бизнесом о разработке дорожной карты трансформационной модели - Слуги Народа пошли другим путем зарабатывания денег в бюджет", - отметил политолог.

Таран уверен: закрывать "бюджетные дыры" власть собирается за счет увеличения налоговой нагрузки на бизнес, что в конце концов приведет к катастрофическим последствиям.

"Они пошли по формуле: "для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока ее надо больше доить и меньше кормить". Начали они свои фискальные эксперименты с МСБ, а параллельно решили добить железорудную отрасль. Если примут нынешний законопроект №1210-1, который лоббирует Гетманцев, доля рентных платежей в части прибыли металлургов достигнет 22% и будет самой высокой в мире. Добывать железную руду в Украине станет почти в 10 раз дороже, чем в России. То есть, своим законопроектом мы помогаем прямому экономическому конкуренту, с которым пятый год ведем войну", - делает вывод политолог.

Все это, убежден он, сделает украинскую промышленность неконкурентоспособной на мировых рынках – и приведет к тому, что нишу, которую сейчас занимают украинские предприятия, захватит Россия. Внутри же страны чрезмерная фискальная нагрузка заставит часть предприятий свернуть производство и спровоцирует резкое увеличение безработицы в Украине. При этом ожидаемого роста поступлений в бюджет ожидать не стоит.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы за добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания, и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.