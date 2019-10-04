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      Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації, – політолог

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      Віктор Таран
      Віктор Таран / obozrevatel.com

      Уряд робить ставку на сировинну модель економіки, а не на інновації.

      Плани Кабміну підвищити податкове навантаження на бізнес свідчать про наміри не братися за складну і дороговартісну трансформацію економічної моделі, а про бажання перекласти проблему заповнення "бюджетних дір" на плечі бізнесу.

      До такого висновку прийшов політолог Віктор Таран, аналізуючи програму уряду Гончарука та проєкт бюджету на 2020 рік.

      Судячи з проєкту бюджету на 2020 рік, Кабмін має невеликі фінансові резерви, аби збільшувати соціальні видатки українцям. Зростання соціалки на кілька сотень гривень – це не те, на що сподівались виборці ЗЕ. Але запропоновані МінФіном цифри – цілком коректні та реалістичні, адже відображають реальний стан публічних фінансів країни та рівня української економіки, 
      – переконаний Таран.

      На його думку, чекати від нового уряду реальних кроків по трансформації економіки – не варто.

      "На жаль, програма уряду Гончарука чітко продемонструвала  Кабмін продовжуватиме робити ставку на сировинну, а не інноваційну модель економіки. Частково розумію логіку для трансформації економічної моделі потрібні мільярдні інвестиції та час. Але замість того, аби починати відкритий діалог з великим бізнесом про розробку Дорожньої карти трансформаційної моделі Слуги Народу пішли іншим шляхом заробляння грошей до бюджету", зазначив політолог.

      Таран впевнений: закривати "бюджетні діри" влада збирається за рахунок збільшення податкового навантаження на бізнес, що зрештою призведе до катастрофічних наслідків.

      "Вони пішли по формулі: "для того, аби корова менше їла та більше давала молока її треба більше доїти та менше годувати". Розпочали вони свої фіскальні експерименти з МСБ, а паралельно вирішили добити залізорудну галузь. Якщо ухвалять нинішній законопроєкт №1210-1, що лобіює Гетманцев, доля рентних платежів в частині прибутку металургів досягне 22% і буде найвищою у світі. Добувати залізну руду в Україні стане майже в 10 разів дорожче, ніж у Росії. Тобто, своїм законопроєктом ми допомагаємо прямому економічному конкуренту, з яким п’ятий рік ведемо війну", робить висновок політолог.

      Все це, переконаний він, зробить українську промисловість неконкурентноспроможною на світових ринках – і призведе до того, що нішу, яку наразі займають українські підприємства, захопить Росія. Всередині ж країни надмірне фіскальне навантаження змусить частину підприємств згорнути виробництво і спровокує різке збільшення безробіття в Україні. При цьому очікуваного зростання надходжень до бюджету чекати не варто.

      Нагадаємо, скандальний законопроєкт 1210 викликав серйозні дискусії в експертному та бізнес-середовищі. Найбільше нарікань – на суттєве підвищення рентної плати за видобуток залізної руди, що ставить металургію на межу виживання і те, що рента на марганцеву руду при цьому залишається незмінною. Таку диференціацію підходів законотворців до різних галузей промисловості експерти пояснюють можливим лобіюванням окремими представниками влади інтересів бізнесмена Ігоря Коломойського та його феросплавних заводів.

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      Теги: Новини України Податки Металургія Податковий кодекс
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