Правительство формирует список чартеров, чтобы забрать украинцев из-за границы

Мининфраструктуры формирует список чартерных рейсов, чтобы забрать украинцев из стран распространения коронавируса. Граждане Украины должны вернуться домой после 17 марта.

Украинцы, которые не успеют вернуться домой до остановки пассажирского авиасообщения 17 марта, могут внести свои данные в систему ДРУГ ("Добровольная Регистрация Украинских Граждан при поездках за границу"). Списки для возврата будут формироваться с учетом данных этой системы, сообщили на фейсбук-странице МИД Украины.

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Также граждане Украины могут обратиться в посольство или консульство Украины в стране пребывания по телефону горячей линии или электронной почте.

Зараз Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня. Слідкуйте за оновленнями інформації на сторінках Мінінфраструктури.

Що треба знати консульську допомогу: https://t.co/AZ2LH4fKq1#COVID19 pic.twitter.com/XxhGMdPlQc — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 16, 2020

К слову, авиакомпании Lufthansa и Austrian airlines в воскресенье отменили часть своих рейсов в Киев. Из-за этого в аэропортах застряли немало украинцев.

Из Греции не может выехать одна из спортивных сборных Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В Египте, в одном из отелей Шарм-эль-Шейха находятся на карантине 730 украинских граждан.

Границы – на карантине из-за коронавируса:

С 16 марта запрещен въезд в украину для иностранных граждан, исключение – иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание.

С 17 марта отменено пассажирское авиасообщение.

Железнодорожное сообщение отменено с Польшей, Россией и Беларусью.

С 14 марта консульства Украины по всему миру приостановили выдачу виз и прием граждан.

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Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала