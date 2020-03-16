Уряд формує список чартерів, щоб забрати українців з-за кордону

Мінінфраструктури формує список чартерних рейсів, щоб забрати українців з країн поширення коронавірусу. Громадяни України мають повернутись додому після 17 березня.

Українці, які не встигнуть повернутись додому до зупинки пасажирського авіасполучення 17 березня, можуть внести свої дані у систему ДРУГ ("Добровільна Реєстрація Українських Громадян при подорожах за кордон"). Списки для повернення будуть формуватись з врахуванням даних цієї системи, повідомили на фейсбук-сторінці МЗС України.

До теми Закриття кордону: скільки іноземців не змогли потрапити в Україну

Також громадяни України можуть звернутись у посольство чи консульство України в країні перебування за телефоном гарячої лінії чи електронною поштою.

Зараз Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня. Слідкуйте за оновленнями інформації на сторінках Мінінфраструктури.

Що треба знати консульську допомогу: https://t.co/AZ2LH4fKq1#COVID19 pic.twitter.com/XxhGMdPlQc — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 16, 2020

До слова, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва. Через це в аеропортах застрягли чимало українців.

З Греції не може виїхати одна зі спортивних збірних України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Єгипті, в одному з готелів Шарм-ель-Шейха перебувають на карантині 730 українських громадян.

Кордони – на карантині через коронавірус:

З 16 березня заборонений в'їзд в Україні для іноземних громадян, виключення – іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання.

З 17 березня скасовано пасажирське авіасполучення.

Залізничне сполучення скасовано з Польщею, Росією та Білоруссю.

З 14 березня консульства України по всьому світу зупинили видачу віз та прийом громадян.





Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу