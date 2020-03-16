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      Уряд формує список чартерів, щоб забрати українців з-за кордону

      - Читать новость на русском
      Сформують список чартерів, аби забрати українців з-за кордону / 5 канал

      Мінінфраструктури формує список чартерних рейсів, щоб забрати українців з країн поширення коронавірусу. Громадяни України мають повернутись додому після 17 березня.

      Українці, які не встигнуть повернутись додому до зупинки пасажирського авіасполучення 17 березня, можуть внести свої дані у систему ДРУГ ("Добровільна Реєстрація Українських Громадян при подорожах за кордон"). Списки для повернення  будуть формуватись з врахуванням даних цієї системи,  повідомили на фейсбук-сторінці МЗС України.

      До теми Закриття кордону: скільки іноземців не змогли потрапити в Україну

      Також громадяни України можуть звернутись у посольство чи консульство України в країні перебування за телефоном гарячої лінії чи електронною поштою.

      До слова, авіакомпанії  Lufthansa та Austrian airlines у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва. Через це в аеропортах застрягли чимало українців.

      З Греції не може виїхати одна зі спортивних збірних України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Єгипті, в одному з готелів Шарм-ель-Шейха перебувають на карантині 730 українських громадян.

      Кордони – на карантині через коронавірус:

      • З 16 березня заборонений в'їзд в Україні для іноземних громадян, виключення – іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання.
      • З 17 березня скасовано пасажирське авіасполучення.
      • Залізничне сполучення скасовано з Польщею, Росією та Білоруссю.
      • З 14 березня  консульства України по всьому світу зупинили видачу віз та прийом громадян.


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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні МЗС України Міністерство інфраструктури
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