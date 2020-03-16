Уряд формує список чартерів, щоб забрати українців з-за кордону
Мінінфраструктури формує список чартерних рейсів, щоб забрати українців з країн поширення коронавірусу. Громадяни України мають повернутись додому після 17 березня.
Українці, які не встигнуть повернутись додому до зупинки пасажирського авіасполучення 17 березня, можуть внести свої дані у систему ДРУГ ("Добровільна Реєстрація Українських Громадян при подорожах за кордон"). Списки для повернення будуть формуватись з врахуванням даних цієї системи, повідомили на фейсбук-сторінці МЗС України.
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Також громадяни України можуть звернутись у посольство чи консульство України в країні перебування за телефоном гарячої лінії чи електронною поштою.
До слова, авіакомпанії Lufthansa та Austrian airlines у неділю скасували частину своїх рейсів до Києва. Через це в аеропортах застрягли чимало українців.
З Греції не може виїхати одна зі спортивних збірних України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Єгипті, в одному з готелів Шарм-ель-Шейха перебувають на карантині 730 українських громадян.
Кордони – на карантині через коронавірус:
- З 16 березня заборонений в'їзд в Україні для іноземних громадян, виключення – іноземці, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання.
- З 17 березня скасовано пасажирське авіасполучення.
- Залізничне сполучення скасовано з Польщею, Росією та Білоруссю.
- З 14 березня консульства України по всьому світу зупинили видачу віз та прийом громадян.