Закриття кордону: скільки іноземців не змогли потрапити в Україну

З 16 березня Україна закрила свої кордони через поширення китайського коронавірусу. Заборона не поширюється на українців, які хочуть повернутися додому, а також деякі інші групи.

З початку 16 березня понад 50 іноземців не пустили до України, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ у телеграмі.

Важливо Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення

В Україну тимчасово припинено пропуск іноземців – З 00:00 до 8:00 16 березня понад півсотні іноземців не пропущено на в’їзд в Україну,

– сказали у відомстві.

Кого пускатимуть в Україну

іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;

представників міжнародних організацій;

дипломатів, акредитованих в Україні;

тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;

громадян України.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області, про це повідомляє центр громадського здоров’я України. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

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