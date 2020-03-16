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      Закриття кордону: скільки іноземців не змогли потрапити в Україну

      -
      Україна закрила кордон для іноземців / volyn.com.ua

      З 16 березня Україна закрила свої кордони через поширення китайського коронавірусу. Заборона не поширюється на українців, які хочуть повернутися додому, а також деякі інші групи.

      З початку 16 березня понад 50 іноземців не пустили до України, зазначили у Міністерстві внутрішніх справ у телеграмі.

      Важливо Хто зможе в'їхати в Україну після закриття кордону: пояснення

      В Україну тимчасово припинено пропуск іноземців – З 00:00 до 8:00 16 березня понад півсотні іноземців не пропущено на в’їзд в Україну,
      – сказали у відомстві.

      Кого пускатимуть в Україну

      • іноземців, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання;
      • представників міжнародних організацій;
      • дипломатів, акредитованих в Україні;
      • тих, хто матимуть спеціальні дозволи від МЗС, отримані за особливих обставин;
      • громадян України.

      Карантин в Україні: головне 

      • Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області, про це повідомляє центр громадського здоров’я України. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

      Більше про те, в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани – читайте у матеріалі 24 каналу

       
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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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