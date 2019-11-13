Правительство Гончарука: какое министерство работает лучше всех и хуже всех

Самое молодое в истории Украины правительство делает первые шаги и ошибки. Впрочем, на Банковой вскоре хотят пересмотреть его работу, а кого-то из членов правительства даже заменить. Журналисты 24 канала и эксперт Тимофей Миланов проанализировали работу Кабмина и сделали выводы.

Как президент оценивает работу правительства

Президент Украины Владимир Зеленский самый молодой в истории Украины состав Кабмина хвалит, но имеет претензии – много работают на публику и в фейсбуке.

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17 министров и премьер – их всех впервые назначили не по партийным квотам, а по общим предложениями президента и председателя его офиса. Однако вскоре нескольких членов Кабмина могут заменить, пока определяются кого именно.

Дедлайн поставили до конца года. Затем наша команда соберется, вместе с ними будем обсуждать,

– сказал глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Сам Алексей Гончарук утверждает, что правительству дали испытательный срок на целый год. А свою команду называет правительством технократов – специалистов узкой сферы.

"У нас есть год на то, чтобы показать эффективность работы. Если не случится Бог знает что и что-то невероятное. Никаких оснований для этого я не вижу", – подчеркнул премьер-министр.

Эффективные министерства

Чиновники своей работой основном довольны. В МИД, несмотря на критику экспертов, уверены, что идут верным курсом.

► Министерство иностранных дел

"Меня устраивает тот курс, который есть, этот курс остается таким, каким он был все 27 лет. Мы идем с вами на запад", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Вадим Пристайко / Фото Getty Images

► Министерства экономического развития и финансов

"Первые два месяца отработали очень хорошо. У каждого министерства есть план. У меня, например, план относительно рынка земли, рынка труда, инвестиций и международной торговли", – пояснил министр экономического развития Украины Тимофей Милованов.

В ведомстве Тимофея Милованова пока дела идут как нельзя лучше. Он готовится к масштабной приватизации и запуску рынка земли. А стабильность экономики заслуга новой-старой руководительницы Минфина.



Тимофей Милованов и Оксана Маркарова / Коллаж 24 канала

"Оксана Маркарова является действительно максимально близкой к определению технократу. Предохраняет выстраданную за четыре года макроэкономическую стабильность", – исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышинский.

Проблемные министерства

► Министерство цифровой трансформации Украины

У министра Кабмина Дмитрия Дубилета и цифровой трансформации Михаила Федорова – успехи менее заметны. Они взялись оптимизировать госслужбу и сделать государство в смартфоне. А это требует совместной работы всех министерств.

О развитии ІТ-рынка, трудовых книжках и зарплате – читайте в интервью с Дмитрием Дубилетом



О портале "Действие", Офисе Президента и личной жизни – читайте в интервью с Михаилом Федоровым

"Если мы реализуем эти проекты исключительно силами двух министерство, то это не сработает", – пояснил исполнительный директор Центра экономической стратегии.



Михаил Федоров и Дмитрий Дубилет / Коллаж 24 канала

► Министерство внутренних дел

А вот министра Авакова несмотря на общественное осуждение пока увольнять вряд ли будут. Его назначили под личное обязательство президента на неопределенный переходный период.



Арсен Аваков / Фото Getty Images

► Министерство здравоохранения

Наибольшие проблемы – в министерстве здравоохранения. Передача власти там состоялась с боем. Хотя новая министр Зоряна Скалецкая все отрицает: "Ни одного конфликта, как мне говорят, который раздут в медиа, потому что не успеваю читать все эти сообщения, я не увидела".

Как бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун оценивает работу Зоряны Скалецкой – читайте в интервью



Зоряна Скалецкая / Фото Getty Images

Оценивать результаты работы можно будет весной. Ведь зима традиционно время тестирования на прочность энергетической сферы и экономики в целом. Если что-то пойдет не так – оправдываться чиновникам будет уже труднее.