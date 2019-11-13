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      Правительство Гончарука: какое министерство работает лучше всех и хуже всех

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      Самое молодое в истории Украины правительство делает первые шаги и ошибки. Впрочем, на Банковой вскоре хотят пересмотреть его работу, а кого-то из членов правительства даже заменить. Журналисты 24 канала и эксперт Тимофей Миланов проанализировали работу Кабмина и сделали выводы.

      Как президент оценивает работу правительства

      Президент Украины Владимир Зеленский самый молодой в истории Украины состав Кабмина хвалит, но имеет претензии – много работают на публику и в фейсбуке.

      К слову: Зеленский назвал условия, при которых правительство Гончарука уйдет в отставку

      17 министров и премьер – их всех впервые назначили не по партийным квотам, а по общим предложениями президента и председателя его офиса. Однако вскоре нескольких членов Кабмина могут заменить, пока определяются кого именно.

      Дедлайн поставили до конца года. Затем наша команда соберется, вместе с ними будем обсуждать,
      – сказал глава Офиса Президента Андрей Богдан.

      Сам Алексей Гончарук утверждает, что правительству дали испытательный срок на целый год. А свою команду называет правительством технократов – специалистов узкой сферы.

      "У нас есть год на то, чтобы показать эффективность работы. Если не случится Бог знает что и что-то невероятное. Никаких оснований для этого я не вижу", – подчеркнул премьер-министр.

      Эффективные министерства

      Чиновники своей работой основном довольны. В МИД, несмотря на критику экспертов, уверены, что идут верным курсом.

      ► Министерство иностранных дел

      "Меня устраивает тот курс, который есть, этот курс остается таким, каким он был все 27 лет. Мы идем с вами на запад", – сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

      пристайко вадим
      Вадим Пристайко / Фото Getty Images

      ► Министерства экономического развития и финансов

      "Первые два месяца отработали очень хорошо. У каждого министерства есть план. У меня, например, план относительно рынка земли, рынка труда, инвестиций и международной торговли", – пояснил министр экономического развития Украины Тимофей Милованов.

      В ведомстве Тимофея Милованова пока дела идут как нельзя лучше. Он готовится к масштабной приватизации и запуску рынка земли. А стабильность экономики заслуга новой-старой руководительницы Минфина.

      милованов маркарова
      Тимофей Милованов и Оксана Маркарова / Коллаж 24 канала

      "Оксана Маркарова является действительно максимально близкой к определению технократу. Предохраняет выстраданную за четыре года макроэкономическую стабильность", – исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышинский.

      Проблемные министерства

      ► Министерство цифровой трансформации Украины

      У министра Кабмина Дмитрия Дубилета и цифровой трансформации Михаила Федорова – успехи менее заметны. Они взялись оптимизировать госслужбу и сделать государство в смартфоне. А это требует совместной работы всех министерств.

      О развитии ІТ-рынка, трудовых книжках и зарплате – читайте в интервью с Дмитрием Дубилетом

      О портале "Действие", Офисе Президента и личной жизни – читайте в интервью с Михаилом Федоровым

      "Если мы реализуем эти проекты исключительно силами двух министерство, то это не сработает", – пояснил исполнительный директор Центра экономической стратегии.

      дубілет федоров
      Михаил Федоров и Дмитрий Дубилет / Коллаж 24 канала

      ► Министерство внутренних дел

      А вот министра Авакова несмотря на общественное осуждение пока увольнять вряд ли будут. Его назначили под личное обязательство президента на неопределенный переходный период.

      аваков
      Арсен Аваков / Фото Getty Images

      ► Министерство здравоохранения

      Наибольшие проблемы – в министерстве здравоохранения. Передача власти там состоялась с боем. Хотя новая министр Зоряна Скалецкая все отрицает: "Ни одного конфликта, как мне говорят, который раздут в медиа, потому что не успеваю читать все эти сообщения, я не увидела".

      Как бывшая руководительница МЗ Ульяна Супрун оценивает работу Зоряны Скалецкой – читайте в интервью

      скалецька
      Зоряна Скалецкая / Фото Getty Images

      Оценивать результаты работы можно будет весной. Ведь зима традиционно время тестирования на прочность энергетической сферы и экономики в целом. Если что-то пойдет не так – оправдываться чиновникам будет уже труднее.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Министерство экономического развития и торговли Новости Украины Дмитрий Дубилет Михаил Федоров Вадим Пристайко Оксана Маркарова Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Министерство здравоохранения Украины Министерство цифровой трансформации Министерство внутренних дел МИД Украины Министерство финансов Украины Арсен Аваков Зоряна Скалецкая
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