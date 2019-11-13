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      Уряд Гончарука: яке міністерство працює найкраще та найгірше

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      Наймолодший в історії України уряд робить перші кроки і помилки. Утім, на Банковій невдовзі хочуть переглянути його роботу, а когось із членів Кабміну навіть замінити. Журналісти 24 каналу та експерт Тимофій Миланов проаналізували роботу Кабміну та зробили висновки.

      Як президент оцінює роботу уряду

      Президент України Володимир Зеленський наймолодший в історії України склад Кабміну хвалить, але має претензії – забагато працюють на публіку і у фейсбуці.

      До слова: Зеленський назвав умови, за яких уряд Гончарука піде у відставку

      17 міністрів і прем'єр – їх усіх вперше призначили не за партійними квотами, а за спільними пропозиціями президента і голови його офісу. Проте невдовзі кількох членів кабміну можуть замінити, поки визначаються кого саме.

      Дедлайн поставили до кінця року. Потім наша команда збереться, разом з ними будемо обговорювати,
      – сказав голова Офісу Президента Андрій Богдан. 

      Сам Олексій Гончарук переконує, що уряду дали випробувальний термін у цілий рік. А свою команду називає урядом технократів – спеціалістів вузької сфери.

      "У нас є рік на те, щоб показати ефективність роботи. Якщо не трапиться бозна-що і щось неймовірне. Жодних підстав для цього я не бачу", – наголосив прем'єр-міністр.

      Ефективні міністерства

      Урядовці своєю роботою здебільшого задоволені. У МЗС, попри критику експертів, певні, що йдуть вірним курсом.

      ► Міністерство закордонних справ

      "Мене влаштовує той курс, який є, цей курс лишається таким, яким він був усі 27 років. Ми йдемо з вами на захід", – сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

      пристайко вадим
      Вадим Пристайко / Фото Getty Images

      ► Міністерства економічного розвитку та фінансів

      "Перші два місяці відпрацювали дуже добре. У кожного міністерства є план. У мене є, наприклад, план щодо ринку землі, ринку праці, інвестиціям та міжнародній торгівлі", – пояснив міністр економічного розвитку України Тимофій Милаванов.

      У відомстві Тимофія Милованова поки справи йдуть чи не найкраще. Він готується до масштабної приватизації і запуску ринку землі. А стабільність економіки заслуга нової-старої очільниці Мінфіну.

      милованов маркарова
      Тимофій Милаванов та​ Оксана Маркарова / Колаж 24 каналу

      "Оксана Маркарова є дійсно максимально близькою до визначення технократу. Оберігає вистраждану за чотири роки макроекономічну стабільність", – виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишинський.

      Проблемні міністерства

      ► Міністерство цифрової трансформації України

      У міністра Кабміну Дмитра Дубілета та цифрової трансформації Михайла Федорова – успіхи менш помітні. Вони взялися оптимізувати держслужбу і зробити державу у смартфоні. А це вимагає спільної роботи усіх міністерств.

      Про розвиток ІТ-ринку, трудові книжки та зарплату – читайте в інтерв’ю з Дмитром Дубілетом

      Про портал "Дія", Офіс Президента та особисте життя – читайте в інтерв'ю з Михайлом Федоровим

      "Якщо ми реалізовуємо ці проєкти виключно силами двох міністерство, то це не спрацює", – пояснив виконавчий директор Центру економічної стратегії.

      дубілет федоров
      Михайло Федоров та Дмитро Дубілет / Колаж 24 каналу

      ► Міністерство внутрішніх справ

      А от міністра Авакова попри суспільний осуд поки звільняти навряд чи будуть. Його призначили під особисте зобов'язання президента на невизначений перехідний період.

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      Арсен Аваков / Фото Getty Images

      ► Міністерство охорони здоров'я

      Найбільші проблеми – у міністерстві охорони здоров'я. Передача влади там відбулася із боєм. Хоча нова міністерка Зоряна Скалецька усе заперечує: "Жодного конфлікту, як мені кажуть, який роздутий в медіа, бо в не встигаю читати ці всі повідомлення, я не побачила". 

      Як колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун оцінює роботу Зоряни Скалецької – читайте в інтерв'ю 

      скалецька
      Зоряна Скалецька / Фото Getty Images

      Оцінювати результати роботи можна буде навесні. Адже зима традиційно час тестування на міцність енергетичної сфери та економіки загалом. Якщо щось піде не так – виправдовуватись урядовцям буде вже важче.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Оксана Маркарова Вадим Пристайко Михайло Федоров Дмитро Дубілет Зоряна Скалецька Арсен Аваков Міністерство економічного розвитку і торгівлі Міністерство фінансів України МЗС України Міністерство внутрішніх справ Міністерство цифрової трансформації Міністерство охорони здоров’я Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України
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