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      Правительство готово к введению чрезвычайного положения в случае необходимости, – Шмыгаль

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      Кабинет Министров Украины готов к введению чрезвычайного положения на всей территории Украины в случае возникновения такой необходимости.

      Об этом на внеочередном заседании Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он вспомнил, что в двух областях (Черновицкой и Житомирской) введена чрезвычайная ситуация.

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      В дальнейшем, в случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, как это делают страны Европы. Мы к введению чрезвычайного положения в случае необходимости будем готовы,
      - подчеркнул Шмигаль.

      Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский вчера подчеркнул, что чрезвычайное положение с жесткими ограничениями по всей Украине внедрят, если это будет нужно для предупреждения распространения опасного коронавирус. По его словам, сейчас Украина до этой ситуации еще не дошла.

      Что предполагает чрезвычайное положение?
      Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности закрытие развлекательных учреждений и мест пребывания большого количества людей. Во время чрезвычайного положения осуществляется усиленная охрана общественного порядка, временно прекращают работу торговые центры, кинотеатры, выставки, запрещены массовые мероприятия; ограничения на въезд и выезд из страны. Добавим, что такие ограничения уже существуют в Украине.

      Какие страны уже ввели режим чрезвычайное положение:

      • Болгария;
      • Словакия;
      • Венгрия;
      • Чехия;
      • Литва;
      • Латвия;
      • Эстония;
      • Испания;
      • США.

      коронавірус карантин
      Предложения Зеленского по запретам на период карантина в Украине / инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе 16 марта: в Украине закрывают рестораны и метро
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Денис Шмыгаль Чрезвычайное положение
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