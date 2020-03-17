08:50
17 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кремлівські чаклуни проти коронавірусу. Рогозін і дама його серця
      Вєсті Кремля
      23:06, 16 березня
      Вєсті.UA: Гордон поборе коронавірус. Тріщина в “Слузі народу”
      Вєсті.UA
      19:49, 16 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА

      Уряд готовий до введення надзвичайного стану в разі потреби, – Шмигаль

      -
      Денис Шмигаль / Кабмін

      Кабінет Міністрів України готовий до запровадження надзвичайного стану на всій території України у разі виникнення такої потреби.

      Про це на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він згадав, що у двох областях (Чернівецькій і Житомирській) запроваджена надзвичайна ситуація.

      Актуально Україна попросить в МВФ грошей для боротьби з коронавірусом

      У подальшому, в разі необхідності ми готові до запровадження надзвичайного стану в Україні, як це роблять країни Європи. Ми до введення надзвичайного стану в разі потреби будемо готові,
      – наголосив Шмигаль.

      Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський вчора наголосив, що надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями по всій Україні запровадять, якщо це буде потрібно для попередження поширення небезпечного коронавірусу. За його словами, наразі Україна до цієї ситуації ще не дійшла.

      Що передбачає надзвичайний стан?Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема закриття розважальних закладів та місць перебування великої кількості людей. Під час надзвичайного стану здійснюється посилена охорона громадського порядку, тимчасово припиняють роботу торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи; обмеження на в'їзд і виїзд з країни. Додамо, що такі обмеження вже існують в Україні.

      Які країни вже ввели режим надзвичайний стан:

      • Болгарія;
      • Словаччина;
      • Угорщина;
      • Чехія;
      • Литва;
      • Латвія;
      • Естонія;
      • Іспанія;
      • США.

      коронавірус карантин
      Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Надзвичайний стан Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:30 Коронавірус і Росія: чому Кремль дуже боїться паніки
      Анна Маляр
      сьогодні , 07:20 Карантин для грошей: як гривню захищають від коронавірусу
      Ірина Поліщук
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      16 березня , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 06:50 Подорожі та коронавірус: як повернути гроші за заброньоване житло
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук