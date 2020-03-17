Уряд готовий до введення надзвичайного стану в разі потреби, – Шмигаль

Кабінет Міністрів України готовий до запровадження надзвичайного стану на всій території України у разі виникнення такої потреби.

Про це на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він згадав, що у двох областях (Чернівецькій і Житомирській) запроваджена надзвичайна ситуація.

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У подальшому, в разі необхідності ми готові до запровадження надзвичайного стану в Україні, як це роблять країни Європи. Ми до введення надзвичайного стану в разі потреби будемо готові,

– наголосив Шмигаль.

Відзначимо, що Президент України Володимир Зеленський вчора наголосив, що надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями по всій Україні запровадять, якщо це буде потрібно для попередження поширення небезпечного коронавірусу. За його словами, наразі Україна до цієї ситуації ще не дійшла.

Що передбачає надзвичайний стан?Надзвичайний стан передбачає певні обмеження, зокрема закриття розважальних закладів та місць перебування великої кількості людей. Під час надзвичайного стану здійснюється посилена охорона громадського порядку, тимчасово припиняють роботу торговельні центри, кінотеатри, виставки, заборонені масові заходи; обмеження на в'їзд і виїзд з країни. Додамо, що такі обмеження вже існують в Україні.

Які країни вже ввели режим надзвичайний стан:

Болгарія;

Словаччина;

Угорщина;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Іспанія;

США.



Пропозиції Зеленського щодо заборон на період карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу