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      Правительство хочет легализовать криптовалюту: что об этом известно

      2 Читати новину українською
      Криптовалюта / cryptonet.biz

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации финансовых операций с криптоактивами.

      Законопроект №2461 предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и другие законы о налогообложении операций с криптоактивами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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      Что такое криптовалюта? Это один из видов цифровой валюты. Физически ее не существует, в сети создаются специальные реестры, в которых фиксируется, кто из пользователей имеет сколько криптовалюты и куда ее переводит. От обычной валюты она отличается тем, что реестры хранятся не централизованно в банках и платежных системах, а одновременно на всех компьютерах пользователей (майнеров), которые установили специальное программное обеспечение. Кроме того, криптовалютный счет невозможно заблокировать. Все транзакции находятся в общем доступе, однако имена пользователей не разглашаются.

      Особенностью криптовалюты является отсутствие какого-либо внутреннего или внешнего администратора. Поэтому на сегодня в Украине банки, налоговые, судебные или другие государственные органы не могут влиять на транзакции майнеров.

      Основные положения в законопроекте:

      • Украинцам нужно будет заплатить государству 5% налога от продажи криптовалюты;
      • Операции с криптовалютой не облагать налогом на добавленную стоимость (НДС – это косвенный налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и оплачивается покупателем).
      • Налогообложению подлежат только операции по продаже криптовалюты, в частности разница между доходом, полученным от продажи, и ее стоимостью.

      Законопроект должен создать благоприятные условия для начала функционирования виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины. Вследствие этого государство получит дополнительные поступления налогов от финансовых операций с криптовалютой.

      Виртуальный актив – особый вид имущества, которое существует в цифровой форме. Виртуальный актив создается, учитывается и отчуждается электронно. Сюда относятся криптоактивы, токен-активы и другие виртуальные активы.

      Стоит отметить, что намерения легализовать криптовалюту были озвучены еще раньше. В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал это во время презентации бренда государства в смартфоне.

      Презентация Министерства цифровой трансформации Украины и бренда цифрового государства — смотрите видео 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Техно Техно Биткойн Министерство цифровой трансформации Криптовалюта IT-бизнес
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