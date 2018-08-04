Правительство Ирана назвало условия, при которых страна покинет Сирию

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или полностью покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом

Об этом сообщила служба "РИА Новости".

Читайте также: Иран – США: зачем Трамп решил сломать все, что делал Обама

До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, кроме запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом,

– приводит словам Касеми внешнеполитическое ведомство Ирана.

Он добавил, что лишь после того, как Сирия будет близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подойдет к концу, Иран может уменьшить консультативное присутствие в Сирии или совсем покинуть страну.

Напомним, глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Иран в терроризме заявив, что власти страны используют дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак.