Правительство Ирана назвало условия, при которых страна покинет Сирию
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или полностью покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом
Об этом сообщила служба "РИА Новости".
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До тех пор пока правительство Сирии будет того желать, мы будем находиться в этой стране. Важной нашей задачей, кроме запроса сирийского правительства, была борьба с терроризмом,
– приводит словам Касеми внешнеполитическое ведомство Ирана.
Он добавил, что лишь после того, как Сирия будет близка к относительной стабильности, а борьба с терроризмом подойдет к концу, Иран может уменьшить консультативное присутствие в Сирии или совсем покинуть страну.
Напомним, глава Госдепартамента США Майк Помпео обвинил Иран в терроризме заявив, что власти страны используют дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак.