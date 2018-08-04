Уряд Ірану назвав умови, за яких країна покине Сирію

Офіційний представник МЗС Ірану Бахрам Касемі заявив, що країна зменшить присутність в Сирії або повністю покине її, коли підійде до кінця боротьба з тероризмом

Про це повідомила служба "РИА Новости".

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До тих пір поки уряд Сирії буде того бажати, ми будемо перебувати в цій країні. Важливою нашим завданням, крім запиту сирійського уряду, була боротьба з тероризмом,

– наводить словами Касемі зовнішньополітичне відомство Ірану.

Він додав, що лише післятого, як Сирія буде близька до відносної стабільності, а боротьба з тероризмом підійде до кінця, Іран може зменшити консультативне присутність в Сирії або зовсім покинути країну.

Нагадаємо, глава Держдепартаменту США Майк Помпео звинуватив Іран у тероризмі заявивши, що влада країни використовуює дипломатів і дипломатичні представництва за кордоном для планування і проведення терористичних атак.