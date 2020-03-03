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      Правительство изменило принцип согласования документации по землеустройству Госгеокадастром

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      Правительство ввело в Украине рассмотрение всех видов документации по землеустройству по принципу экстерриториальности. Отныне все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту.

      Премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале пояснил, что таким образом правительство делает невозможным коррупционные риски в согласовании Госгеокадастром всех видов документации по землеустройству.

      Интересно: Государственный земельный кадастр: что это за структура и почему она мешает появлению рынка земли

      Ввели принцип экстерриториальности. Это устранение человеческого фактора в рассмотрении документов. Отныне никаких надуманных отказов или договоренностей. Все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому эксперту в стране,
      – отметил Гончарук.

      Премьер добавил, что в пилотном режиме этот принцип был применен в отношении согласования проектов отвода. Тогда количество отрицательных выводов резко сократилось с 40% до 15%.

      Государственный земельный кадастр – это единая государственная система земельно-кадастровых работ, с помощью которой можно проверить, зарегистрирован ли ваша земельный участок, или же найти свой пай с кадастровым номером.

      https://t.me/PMHoncharuk/426

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Рынок земли Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости политики
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