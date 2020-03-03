Уряд змінив принцип погодження документації із землеустрою Держгеокадастром
Уряд запровадив в Україні розгляд усіх видів документації із землеустрою за принципом екстериторіальності. Відтепер усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі пояснив, що таким чином уряд унеможливлює корупційні ризики в погодженні Держгеокадастром усіх видів документації із землеустрою.
Цікаво: Державний земельний кадастр: що це за структура та чому вона заважає появі ринку землі
Запровадили принцип екстериторіальності. Це про усунення людського фактора у розгляді документів. Відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні,
– наголосив Гончарук.
Прем'єр додав, що в пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проєктів відведення. Тоді кількість негативних висновків різко скоротився від 40% до 15%.
Новина доповнюється...