Уряд змінив принцип погодження документації із землеустрою Держгеокадастром

Уряд запровадив в Україні розгляд усіх видів документації із землеустрою за принципом екстериторіальності. Відтепер усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі пояснив, що таким чином уряд унеможливлює корупційні ризики в погодженні Держгеокадастром усіх видів документації із землеустрою.

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Запровадили принцип екстериторіальності. Це про усунення людського фактора у розгляді документів. Відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні,

– наголосив Гончарук.

Прем'єр додав, що в пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проєктів відведення. Тоді кількість негативних висновків різко скоротився від 40% до 15%.

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