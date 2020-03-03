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      Уряд змінив принцип погодження документації із землеустрою Держгеокадастром

      - Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Фото Кабміну

      Уряд запровадив в Україні розгляд усіх видів документації із землеустрою за принципом екстериторіальності. Відтепер усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі пояснив, що таким чином уряд унеможливлює корупційні ризики в погодженні Держгеокадастром усіх видів документації із землеустрою.

      Цікаво: Державний земельний кадастр: що це за структура та чому вона заважає появі ринку землі

      Запровадили принцип екстериторіальності. Це про усунення людського фактора у розгляді документів. Відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні,
      – наголосив Гончарук.

      Прем'єр додав, що в пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проєктів відведення. Тоді кількість негативних висновків різко скоротився від 40% до 15%.

      https://t.me/PMHoncharuk/426

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Олексій Гончарук Новини політики
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