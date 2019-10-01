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      Державний земельний кадастр: що це за структура та чому вона заважає появі ринку землі

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      Державний земельний кадастр – це структура, послугами якої рідко користуються пересічні українці. Натомість, саме вона, за словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, з'їдає мільйони доларів бюджетних коштів у корупційних схемах та стоїть на шляху в ідеї реалізації ринку землі в Україні.

      Хвиля оновлення керівництва дійшла і до державного земельного кадастру. А все через те, що структуру в новому Кабміні вважають корупційною. 

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      Що це за структура? Державний земельний кадастр – це, по суті, мапа, за допомогою якої можна перевірити чи зареєстрована ваша земельна ділянка або ж знайти свій пай за кадастровим номером.

      Чому структура земельного кадастру є корупційною?

      Через закритість системи достеменно невідомо, яким чином деякі ділянки дісталися власникам.

      На замовлення тих чи інших рейдерів працівники держгеокадастру дробили чи об'єднували ділянки, змінюючи номер ділянки і так змінюючи власника. Без судових рішень, без нічого, просто змінивши номер,
      – наголошує правниця Оксана Сироїд.

      Та, як кажуть експерти, зареєструвати у кадастрі свою землю без хабаря – не так і просто.

      За роки з ідеї прозорої системи власності на землю державний кадастр перетворився у спосіб заробітку грошей для можновладців та керівників структури.

      Чому держгеокадастра стоїть на заваді появи ринку землі

      Українська територія до цих пір повністю не облікована. По факту поки немає чого продавати і купувати. Саме це і головна перепона на шляху відкриття ринку землі в Україні.

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      Наразі ця система встановлює факт права власності на земельні ділянки і права користування ними, розподіляє землі серед власниками землекористувачів. Натомість, у Кабміні планують надати кадастру право лише реєструвати землі.

      Але перед цим – нарешті провести ревізію всіх земель. На вирішення усіх питань уряд має 1 рік – до 1 жовтня 2020 року, коли і планують відкрити ринок землі.

      Земля
      Вартість землі в Україні / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Ринок землі Кабінет Міністрів України Корупція
      Джерело: 24 канал
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