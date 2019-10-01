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      Зеленський призначив Лещенка уповноваженим президента з земельних питань

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      Роман Лещенко став новим уповноваженим президента з земельних питань
      Роман Лещенко став новим уповноваженим президента з земельних питань / Офіс Президента

      Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України з земельних питань. Він виконуватиме свої функції поза штатом Офісу Президента.

      Президент підписав указ про призначення 1 жовтня, після чого побажав успіхів новому уповноваженому, повідомляє Офіс Президента.

      До слова: Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО

      Що відомо про Романа Лещенка?

      Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та має ступінь доктора філософії у галузі права.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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