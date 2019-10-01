Зеленський призначив Лещенка уповноваженим президента з земельних питань
Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України з земельних питань. Він виконуватиме свої функції поза штатом Офісу Президента.
Президент підписав указ про призначення 1 жовтня, після чого побажав успіхів новому уповноваженому, повідомляє Офіс Президента.
До слова: Зеленський звільнив Данилюка з посади секретаря РНБО
Що відомо про Романа Лещенка?
Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та має ступінь доктора філософії у галузі права.
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Джерело: 24 канал
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