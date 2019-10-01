Зеленский назначил Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам

Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. Он будет выполнять свои функции вне штата Офиса Президента.

Президент подписал указ о назначении 1 октября, после чего пожелал успехов новому уполномоченному, сообщает Офис Президента.

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Что известно о Романе Лещенко?

Роман Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил степень доктора философии в отрасли права.

С 2007 года работал в компании OSG Group, где занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

С 2013 года преподает в университете Шевченко, который и закончил. Преподавательскую деятельность совмещает с должностью депутата Жашковской районной рады.

Он также занимает должность директора основанной им аграрной компании "Агродар ЛТД".