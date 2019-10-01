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      Зеленский назначил Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам

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      Роман Лещенко стал новым уполномоченным президента по земельным вопросам
      Роман Лещенко стал новым уполномоченным президента по земельным вопросам / Офис Президента

      Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко уполномоченным президента Украины по земельным вопросам. Он будет выполнять свои функции вне штата Офиса Президента.

      Президент подписал указ о назначении 1 октября, после чего пожелал успехов новому уполномоченному, сообщает Офис Президента.

      К слову: Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

      Что известно о Романе Лещенко?

      Роман Лещенко окончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и получил степень доктора философии в отрасли права.

      С 2007 года работал в компании OSG Group, где занимал должность главного юридического консультанта холдинга.

      С 2013 года преподает в университете Шевченко, который и закончил. Преподавательскую деятельность совмещает с должностью депутата Жашковской районной рады.

      Он также занимает должность директора основанной им аграрной компании "Агродар ЛТД".

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Рынок земли Офіс Президента Президент Украины
      Источник: 24 канал
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