Государственный земельный кадастр: что за структура и почему она мешает появлению рынка земли

Государственный земельный кадастр – это структура, услугами которой редко пользуются рядовые украинцы. Зато именно она, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, съедает миллионы долларов бюджетных средств в коррупционных схемах и стоит на пути реализации идеи рынка земли в Украине.

Волна обновления руководства дошла и до государственного земельного кадастра. А все из-за того, что структуру в новом Кабмине считают коррупционной.

Читайте также: Зеленский назначил Лещенко уполномоченным президента по земельным вопросам

Что это за структура? Государственный земельный кадастр – это, по сути, карта, с помощью которой можно проверить, зарегистрирован ли ваш земельный участок, или же найти свой пай с кадастровым номером.

Почему структура земельного кадастра является коррупционной?

Из-за закрытости системы доподлинно неизвестно, каким образом некоторые участки достались владельцам.

На заказ тех или иных рейдеров работники Госгеокадастра дробили или объединяли участки, меняя номер участка и так меняя владельца. Без судебных решений, без ничего, просто сменив номер,

– отмечает юрист Оксана Сыроид.

Но, как говорят эксперты, зарегистрировать в кадастре свою землю без взятки – не так и просто.

За годы из идеи прозрачной системы собственности на землю государственный кадастр превратился в способ заработка денег для чиновников и руководителей структуры.

Почему Госгеокадастр препятствует появлению рынка земли

Украинская территория до сих пор полностью не учтена. По факту пока нечего продавать и покупать. Именно это и является главной преградой на пути открытия рынка земли в Украине.

Читайте также: Законопроект о продаже земли: что предложило Раде правительство

Сейчас эта система устанавливает факт права собственности на земельные участки и права пользования ими, распределяет земли среди владельцев и землепользователей. В будущем в Кабмине планируют предоставить кадастру право только регистрировать земли.

Но перед этим – наконец провести ревизию всех земель. На решение всех вопросов у правительства есть 1 год – до 1 октября 2020, когда и планируют открыть рынок земли.



Стоимость земли в Украине / Инфографика 24 канала