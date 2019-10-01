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      Государственный земельный кадастр: что за структура и почему она мешает появлению рынка земли

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      Государственный земельный кадастр – это структура, услугами которой редко пользуются рядовые украинцы. Зато именно она, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, съедает миллионы долларов бюджетных средств в коррупционных схемах и стоит на пути реализации идеи рынка земли в Украине.

      Волна обновления руководства дошла и до государственного земельного кадастра. А все из-за того, что структуру в новом Кабмине считают коррупционной.

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      Что это за структура? Государственный земельный кадастр – это, по сути, карта, с помощью которой можно проверить, зарегистрирован ли ваш земельный участок, или же найти свой пай с кадастровым номером.

      Почему структура земельного кадастра является коррупционной?

      Из-за закрытости системы доподлинно неизвестно, каким образом некоторые участки достались владельцам.

      На заказ тех или иных рейдеров работники Госгеокадастра дробили или объединяли участки, меняя номер участка и так меняя владельца. Без судебных решений, без ничего, просто сменив номер,
      – отмечает юрист Оксана Сыроид.

      Но, как говорят эксперты, зарегистрировать в кадастре свою землю без взятки – не так и просто.

      За годы из идеи прозрачной системы собственности на землю государственный кадастр превратился в способ заработка денег для чиновников и руководителей структуры.

      Почему Госгеокадастр препятствует появлению рынка земли

      Украинская территория до сих пор полностью не учтена. По факту пока нечего продавать и покупать. Именно это и является главной преградой на пути открытия рынка земли в Украине.

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      Сейчас эта система устанавливает факт права собственности на земельные участки и права пользования ими, распределяет земли среди владельцев и землепользователей. В будущем в Кабмине планируют предоставить кадастру право только регистрировать земли.

      Но перед этим – наконец провести ревизию всех земель. На решение всех вопросов у правительства есть 1 год – до 1 октября 2020, когда и планируют открыть рынок земли.

      Земля
      Стоимость земли в Украине / Инфографика 24 канала

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Рынок земли Кабинет Министров Украины Коррупция
      Источник: 24 канал
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