07:15
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина

      - Читати новину українською
      Изменения в процедуре предоставления помощи по безработице / Иллюстративное фото (pixabay)

      Кабинет Министров вечером воскресенья 29 марта собирался на внеочередное заседание. В его ходе приняли решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице.

      Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

      Читайте также  Милованов дал советы украинском, как удержаться на работе во время кризиса

      "Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина", – написал он.

      Как изменилась процедура выплаты пособия по безработице

      • Регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.
      • Выплату будут назначать с первого дня регистрации.

      Заметим, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" выплата пособия по безработице назначалась:

      • С 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.
      • С 91-го дня после регистрации – людям, которые уволились по собственному желанию.

      Карантин в Украине продолжается с 12 марта 2020 года. За это время – прошло уже две с половиной недели – количество безработных выросло примерно на 500 – 700 тысяч человек (по оценке Торгово-промышленной палаты). 

      карантин
      Финансовые послабления во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Финансы Денис Шмыгаль Безработица
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:00 Официальный перенос боя Усика, ляп Ломаченко и другие новости спорта 29 марта
      Інші види спорту 18
      сегодня , 03:11 Внеочередное заседание Верховной Рады 30 марта: где проведут и что будут рассматривать
      Новини України 437
      сегодня , 05:59 Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий
      Новини України 518
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
      Гороскоп 596
      сегодня , 06:40 На Закарпатье расцвели сакуры и магнолии: фото и видео
      Новини України 64
      сегодня , 00:15 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: уже заболели ровно 60 человек
      Лікування 20707
      сегодня , 01:55 Правительство определилось с изменениями в госбюджет: что предлагают
      Новини України 7855
      сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
      Новини України 17723
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      28 марта , 23:01 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Андрій Шляхтін
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук