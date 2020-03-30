Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина
Кабинет Министров вечером воскресенья 29 марта собирался на внеочередное заседание. В его ходе приняли решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице.
Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.
Читайте также Милованов дал советы украинском, как удержаться на работе во время кризиса
"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина", – написал он.
Как изменилась процедура выплаты пособия по безработице
- Регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.
- Выплату будут назначать с первого дня регистрации.
Заметим, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" выплата пособия по безработице назначалась:
- С 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.
- С 91-го дня после регистрации – людям, которые уволились по собственному желанию.
Карантин в Украине продолжается с 12 марта 2020 года. За это время – прошло уже две с половиной недели – количество безработных выросло примерно на 500 – 700 тысяч человек (по оценке Торгово-промышленной палаты).
Финансовые послабления во время карантина / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Период пандемии: как проводят дезинфекцию служебных животныхсегодня , 06:20
-
Коронавирус в Черкасской области: количество больных COVID-19 достигло 50сегодня , 04:50
-
Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставкусегодня , 02:30
-
29,5 гривны за доллар и каждый 10-й безработный: Кабмин заметно изменил прогнозы на 2020-йсегодня , 03:59
-
Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снегсегодня , 06:30