Правительство изменило процедуру оказания помощи безработным в период карантина

Кабинет Министров вечером воскресенья 29 марта собирался на внеочередное заседание. В его ходе приняли решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

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"Только что поддержали решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина", – написал он.

Как изменилась процедура выплаты пособия по безработице

Регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

Выплату будут назначать с первого дня регистрации.

Заметим, согласно закону "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" выплата пособия по безработице назначалась:

С 8-го дня после регистрации в государственной службе занятости.

С 91-го дня после регистрации – людям, которые уволились по собственному желанию.

Карантин в Украине продолжается с 12 марта 2020 года. За это время – прошло уже две с половиной недели – количество безработных выросло примерно на 500 – 700 тысяч человек (по оценке Торгово-промышленной палаты).