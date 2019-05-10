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      Правительство Эстонии заявило о претензии к России: детали конфликта

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      Правительство Эстонии заявило о претензии к России: детали конфликта
      Правительство Эстонии заявило о претензии к России: детали конфликта / news.err.ee

      Министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии Март Хельме отметил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% ее территории. Однако РФ не планирует ни возвращать земли, ни возмещать убытки или обсуждать этот вопрос.

      В чем заключается суть конфликта

      Как передает ERR, Март Хельме добавил, что Эстония готова ждать решения территориального спора так же терпеливо, как Япония ждет решения вопроса о Курильских островах. Напомним, страна восходящего солнца уже более полувека пытается вернуть захваченные Россией острова.

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      К слову, эстонский министр не уточнил, о какой именно территории идет речь, однако российские СМИ утверждают, что Хельме мог иметь в виду российский город Ивангород и часть Печорского района – сейчас это части Псковской и Ленинградской областей РФ.

      Как территории Эстонии оказались в составе РФ

      В эстонском городе Тарту Советская Россия и Эстония подписали мирный договор. Он был заключен в 1920 годупосле окончания Эстонской войны за независимость и назывался "Тартуский мир". Согласно договору, Россия признавала независимость Эстонии, отдавала ей все эстонские поселения, в том числе город Нарва, волость Козе (сейчас – часть Ленинградской области РФ) и Печорский край (сейчас – часть Псковской области РФ).

      Россия отказывалась от собственности Российского государства, которая была в Эстонии, обязывалась вернуть эвакуированное из Эстонии имущество и отдавала Эстонии 15 миллионов золотых рублей, между государствами были установлены дипломатические отношения. В октябре 2018 года Эстония оценила убытки от советской оккупации в 1,2 миллиарда евро.


      Министр внутренних дел Эстонии и лидер Консервативной народной партии Март Хельме

      Как отреагировали в России

      Согласно позиции российских властей, Тартуский мирный договор потерял свою силу после вступления Эстонии в состав Советского Союза, поэтому любые ссылки на  этот документ Москва рассматривает как попытки выдвинуть России территориальные претензии.

      Министр внутренних дел Эстонии отметил, что страна не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией, а будет решать вопрос чисто дипломатическим путем.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Эстония Скандал СМИ Япония Новости России
      Источник: 24 канал
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