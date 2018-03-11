Правительство Меркель в фото: половина чиновничьего состава – женщины
В Германии через пять месяцев после выборов в Бундестаг и после создания коалиции между Христианско-демократическим союзом с социал-демократами сформировано новое правительство.
Ключевые лица нового кабинета — в фотогалерее DW.
1. 59-летний Олаф Шольц — министр финансов
Кроме того, Шольц будет и вице-канцлером в новом кабинете.
2. 51-летний Гайко Маас — министр иностранных дел
Маас сместил с поста Зигмар Габриэль, который был уверен, что благодаря своим успехам он останется в должности.
3. 68-летний Хорст Зеегофер — министр внутренних дел
До этого Зеегофер почти 10 лет руководил Баварией.
4. 59-летняя Урсула фон дер Ляен — министр обороны
Считают, что на следующих выборах на пост генсека Альянса, которые состоятся через два года, Фон дер Ляен одержит победу.
5. 59-летний Петер Альтмаер — министр экономики и энергетики
Говорят, Альтмаер пользуется большим доверием Меркель.
6. 45-летний Гельге Браун — глава ведомства Ангелы Меркель
Ранее Браун исполнял обязанности госминистра при канцлерци.
7. 49-летняя Катарина Барли — министр юстиции
До этого Барли была Министером по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
8. 37-летний Йенс Шпан — министр здравоохранения
Шпана считают восходящей звездой и одним из самых громких внутрипартийных критиков Меркель.
9. 45-летняя Юлия Клекнер — министр сельского хозяйства
В Клекнер позади два года работы парламентского госсекретаря при министерстве сельского хозяйства.
10. 45-летний Хубертус Хайль — министр труда
Губертус Хайль — Генеральный секретарь СДПГ, член Бундестага с 1998 года. Политик дважды был секретарем партии.
11. 39-летняя Франциска Гиффай — министр по делам семьи
12. 46-летняя Ани Карличек — министр образования
13. 56-летняя Моника Грюттерс — уполномоченная федерального правительства по вопросам культуры и СМИ
Вопросами культуры в правительстве Германии занимается не отдельное министерство, а министр культуры в ведомстве канцлера.
14. 43-летний Андреас Шоер — министр транспорта
Ранее он был генсеком баварской партии ХСС.
15. 49-летняя Свен Шульце — министр охраны окружающей среды
Шульце до сих пор была генеральной секретаршей партии СДПГ в земле Северный Рейн-Вестфалия.
16. 62-летний Герд Мюллер — министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ
Основная задача Мюллера — помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.