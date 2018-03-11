Правительство Меркель в фото: половина чиновничьего состава – женщины

В Германии через пять месяцев после выборов в Бундестаг и после создания коалиции между Христианско-демократическим союзом с социал-демократами сформировано новое правительство.

Ключевые лица нового кабинета — в фотогалерее DW.

1. 59-летний Олаф Шольц — министр финансов

Кроме того, Шольц будет и вице-канцлером в новом кабинете.

2. 51-летний Гайко Маас — министр иностранных дел

Маас сместил с поста Зигмар Габриэль, который был уверен, что благодаря своим успехам он останется в должности.

3. 68-летний Хорст Зеегофер — министр внутренних дел

До этого Зеегофер почти 10 лет руководил Баварией.

4. 59-летняя Урсула фон дер Ляен — министр обороны

Считают, что на следующих выборах на пост генсека Альянса, которые состоятся через два года, Фон дер Ляен одержит победу.

5. 59-летний Петер Альтмаер — министр экономики и энергетики

Говорят, Альтмаер пользуется большим доверием Меркель.

6. 45-летний Гельге Браун — глава ведомства Ангелы Меркель

Ранее Браун исполнял обязанности госминистра при канцлерци.

7. 49-летняя Катарина Барли — министр юстиции

До этого Барли была Министером по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

8. 37-летний Йенс Шпан — министр здравоохранения

Шпана считают восходящей звездой и одним из самых громких внутрипартийных критиков Меркель.

9. 45-летняя Юлия Клекнер — министр сельского хозяйства

В Клекнер позади два года работы парламентского госсекретаря при министерстве сельского хозяйства.

10. 45-летний Хубертус Хайль — министр труда

Губертус Хайль — Генеральный секретарь СДПГ, член Бундестага с 1998 года. Политик дважды был секретарем партии.

11. 39-летняя Франциска Гиффай — министр по делам семьи

12. 46-летняя Ани Карличек — министр образования

13. 56-летняя Моника Грюттерс — уполномоченная федерального правительства по вопросам культуры и СМИ

Вопросами культуры в правительстве Германии занимается не отдельное министерство, а министр культуры в ведомстве канцлера.

14. 43-летний Андреас Шоер — министр транспорта

Ранее он был генсеком баварской партии ХСС.

15. 49-летняя Свен Шульце — министр охраны окружающей среды

Шульце до сих пор была генеральной секретаршей партии СДПГ в земле Северный Рейн-Вестфалия.

16. 62-летний Герд Мюллер — министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ

Основная задача Мюллера — помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.