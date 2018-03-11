Уряд Меркель у фото: половина чиновницького складу – жінки
У Німеччині через п'ять місяців після виборів до Бундестагу та після утворення коаліції між Християнсько-демократичним союзом з соціал-демократами сформовано новий уряд.
Ключові обличчя нового кабінету – у фотогалереї DW.
1. 59-річний Олаф Шольц – міністр фінансів
Крім того, Шольц буде і віце-канцлером в новому кабінеті.
2. 51-річний Гайко Маас – міністр закордонних справ
Маас змістив з посту Зіґмара Ґабріеля, який був упевнений, що завдяки своїм успіхам він лишиться на посаді.
3. 68-річний Горст Зеегофер – міністр внутрішніх справ
До того Зеегофер майже 10 років керував Баварією.
4. 59-річна Урсула фон дер Ляєн – міністерка оборони
Вважають, що на наступних виборах на пост генсека Альянсу, які відбудуться за два роки, Фон дер Ляєн отримає перемогу.
5. 59-річний Петер Альтмаєр – міністр економіки та енергетики
Кажуть, Альтмаєр користується великою довірою Меркель.
6. 45-річний Гельґе Браун – глава відомства Ангели Меркель
Раніше Браун виконував обов'язки держміністра при канцлерці.
7. 49-річна Катаріна Барлі – міністерка юстиції
До того Барлі була міністеркою у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.
8. 37-річний Єнс Шпан – міністр охорони здоров'я
Шпана вважають новою зіркою та одним з найгучніших внутрішньопартійних критиків Меркель.
9. 45-річна Юлія Клекнер – міністерка сільського господарства
У Клекнер позаду два роки роботи парламентською держсекретаркою при міністерстві сільського господарства.
10. 45-річний Губертус Гайль – міністр праці
Губертус Гайль – Генеральний секретар СДПН, член Бундестагу з 1998 року. Політик двічі був секретарем партії.
11. 39-річна Франциска Ґіффай – міністерка у справах сім'ї
12. 46-річна Ані Карлічек – міністерка освіти
13. 56-річна Моніка Ґрюттерс – уповноважена федерального уряду з питань культури та ЗМІ
Питаннями культури в уряді Німеччини займається не окреме міністерство, а міністр культури у відомстві канцлера.
14. 43-річний Андреас Шоєр – міністр транспорту
Раніше він був генсеком баварської партії ХСС.
15. 49-річна Свеня Шульце – міністерка охорони навколишнього середовища
Шульце дотепер була генеральною секретаркою партії СДПН в землі Північний Рейн-Вестфалія.
16. 62-річний Ґерд Мюллер – міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН
Основне завдання Мюллера – допомагати розвитку бідних країн і боротися з причинами, які призводять до міграції.
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