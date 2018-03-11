Уряд Меркель у фото: половина чиновницького складу – жінки

У Німеччині через п'ять місяців після виборів до Бундестагу та після утворення коаліції між Християнсько-демократичним союзом з соціал-демократами сформовано новий уряд.

Ключові обличчя нового кабінету – у фотогалереї DW.

1. 59-річний Олаф Шольц – міністр фінансів

Крім того, Шольц буде і віце-канцлером в новому кабінеті.

2. 51-річний Гайко Маас – міністр закордонних справ

Маас змістив з посту Зіґмара Ґабріеля, який був упевнений, що завдяки своїм успіхам він лишиться на посаді.

3. 68-річний Горст Зеегофер – міністр внутрішніх справ

До того Зеегофер майже 10 років керував Баварією.

4. 59-річна Урсула фон дер Ляєн – міністерка оборони

Вважають, що на наступних виборах на пост генсека Альянсу, які відбудуться за два роки, Фон дер Ляєн отримає перемогу.

5. 59-річний Петер Альтмаєр – міністр економіки та енергетики

Кажуть, Альтмаєр користується великою довірою Меркель.

6. 45-річний Гельґе Браун – глава відомства Ангели Меркель

Раніше Браун виконував обов'язки держміністра при канцлерці.

7. 49-річна Катаріна Барлі – міністерка юстиції

До того Барлі була міністеркою у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді.

8. 37-річний Єнс Шпан – міністр охорони здоров'я

Шпана вважають новою зіркою та одним з найгучніших внутрішньопартійних критиків Меркель.

9. 45-річна Юлія Клекнер – міністерка сільського господарства

У Клекнер позаду два роки роботи парламентською держсекретаркою при міністерстві сільського господарства.

10. 45-річний Губертус Гайль – міністр праці

Губертус Гайль – Генеральний секретар СДПН, член Бундестагу з 1998 року. Політик двічі був секретарем партії.

11. 39-річна Франциска Ґіффай – міністерка у справах сім'ї

12. 46-річна Ані Карлічек – міністерка освіти

13. 56-річна Моніка Ґрюттерс – уповноважена федерального уряду з питань культури та ЗМІ

Питаннями культури в уряді Німеччини займається не окреме міністерство, а міністр культури у відомстві канцлера.

14. 43-річний Андреас Шоєр – міністр транспорту

Раніше він був генсеком баварської партії ХСС.

15. 49-річна Свеня Шульце – міністерка охорони навколишнього середовища

Шульце дотепер була генеральною секретаркою партії СДПН в землі Північний Рейн-Вестфалія.

16. 62-річний Ґерд Мюллер – міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН

Основне завдання Мюллера – допомагати розвитку бідних країн і боротися з причинами, які призводять до міграції.