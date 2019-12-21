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      Правительство может назначить прокремлевских менеджеров на ОПЗ и ОГХК, – СМИ

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      В правительстве Алексея Гончарука готовятся отдать в управление новому, лояльному Кремлю менеджменту сразу два крупнейшие производителя продукции в своих сегментах – ПАО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Они входят в ТОП-5 объектов, которые должны приватизировать в 2020 году.

      Об этом пишет delo.ua.

      В статье отмечается, что мощный производитель и экспортер аммиака, а также карбамида в Украине, владеет мощностями по перевалке минеральных удобрений в порту "Южный", Одесский припортовый завод, – снова стал мишенью перераспределения финансовых потоков в пользу партийных ячеек накануне приватизации. В год ОПЗ способно приносить выручку государству не менее 5 миллиардов гривен.

      По информации автора публикации, на руководство предприятием претендует член партии "Свобода", ресторатор Николай Синица. Его кандидатуру на этот пост намерено рассмотреть правительство Алексея Гончарука в ближайшее время.

      "Контроль над ОПЗ со стороны партии "Свобода", рычаги управления и финансирование которой тянутся к России, помогут стране-агрессору контролировать это важное для Украины предприятие без приватизации. По сути, тот, кто управляет ОПЗ, влияет на загрузку аммиачной трубы. Это еще одна важная артерия для наполнения российского бюджета средствами, в этом случае от продаж аммиака. Такая же, как транзит российских нефти или газа по территории Украины", – говорится в статье.

      Еще один ставленник Москвы может появиться в "Объединенной горно-химической компании". Она является доминирующим игроком по выпуску титаносодержащего сырья, в том числе, является необходимой компании ВСМПО-Ависма, которая работает на российскую "оборонку". У Гончарука рассматривают на топа такого монстра как ОГХК помощника народного депутата Виктора Медведчука, он же №110 в списке "Оппоблока" в 2014 году – Михаила Макарова.

      "Актив имеет свою ценность для потенциальных западных инвесторов. Согласно отчетам компании, ОГХК за 5 лет работы на рынке принесла свыше 12 миллиардов гривен доходов и свыше 2 миллиарда гривен чистой прибыли, уплатив более 5 миллиардов гривен налогов государству. Но в правительстве могут фактически отдать компанию на... финансирование пророссийского "Оппоблока", - отмечается в публикации.

      Приход помощника кума Путина Виктора Медведчука в "Объединенную горно-химическую компанию" накануне приватизации может означать два сценария развития событий. Любой из них не предусматривает прозрачной продажи компании инвестору, к которой ОГХК сейчас активно готовится.

      Первый сценарий – новому руководителю удастся перебросить денежные потоки компании на обеспечение так называемой партийной кассы "Оппоблока". А Россия заинтересована в использовании ильменита "Вольногорского ГМК", входящего в ОГХК.

      Второй сценарий – состоится скрытая приватизация ОГХК. Новоиспеченному председателю правления легче подготовить компанию к продаже российским оффшорным компаниям под видом иностранного инвестора.

      "Парадоксально, но во время гибридной войны с Россией Кабмин может отдать в руки Кремля столь ценные для нашей экономики предприятия. Рассмотренные правительством топ-менеджеры из орбиты интересов РФ быстро "доуправлялись" ОПЗ и ОГХК до полной потери государством контроля над стратегическими продуктами – удобрениями и титановым сырьем. Не говоря о том, что эти предприятия поставляют бюджет миллиардными экспортными поступлениями", – говорится в статье.

      Чистку топ-менеджеров госпредприятий Кабмин Гончарука начал с увольнения в конце ноября главы НАК "Энергоатом" Юрия Недашковского. В начале декабря он сменил главу ГП "Электротяжмаш", которое как ОПЗ и ОГХК входит в ТОП-5 претендентов на приватизацию в 2020 году.

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      сегодня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Приватизация
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