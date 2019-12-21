Уряд може призначити прокремлівських менеджерів на ОПЗ і ОГХК, – ЗМІ

В уряді Олексія Гончарука готуються віддати в управління новому, лояльному Кремлю менеджменту, відразу два найбільші виробники продукції в своїх сегментах – ПАТ "Одеський припортовий завод" і АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Вони входять до ТОП-5 об'єктів, які мають приватизувати у 2020 році.

Про це пише delo.ua

У статті наголошується, що найпотужніший виробник і експортер аміаку, а також карбаміду в Україні, володіє потужностями з перевалки мінеральних добрив в порту "Південний" – Одеський припортовий завод, – знову став мішенню перерозподілу фінансових потоків на користь партійних осередків напередодні приватизації. У рік ОПЗ здатне приносити виручку державі не менше ніж 5 мільярдів гривень.

За інформацією автора публікації, на керівництво підприємством претендує член партії "Свобода", ресторатор Микола Синиця. Його кандидатуру на цю посаду має намір розглянути уряд Олексія Гончарука найближчим часом.

"Контроль над ОПЗ з боку партії "Свобода", важелі управління та фінансування якої тягнуться до Росії, допоможуть країні-агресору контролювати це важливе для України підприємство без приватизації. По суті, той, хто керує ОПЗ, впливає на завантаження аміачної труби. Це ще одна важлива артерія для наповнення російського бюджету коштами, у цьому випадку від продажів аміаку. Така ж, як транзит російських нафти або газу територією України", – мовиться у статті.

Ще один ставленик Москви може з'явитися в "Об'єднаній гірничо-хімічній компанії". Вона є домінуючим гравцем з випуску титаномісткої сировини, що, в тому числі, є необхідною компанії ВСМПО-Авісма, яка працює на російську "оборонку". У Гончарука розглядають на топа такого монстра як ОГХК помічника народного депутата Віктора Медведчука, він же №110 в списку "Опоблоку" в 2014 році – Михайла Макарова.

"Актив має свою цінність для потенційних західних інвесторів. Відповідно до звітів компанії, ОГХК за 5 років роботи на ринку принесла понад 12 мільярдів гривень доходів і понад 2 мільярди гривень чистого прибутку, сплативши понад 5 мільярдів гривень податків державі. Але в уряді можуть фактично віддати компанію на... фінансування проросійського "Опоблоку", – наголошується в публікації.

Прихід помічника кума Путіна Віктора Медведчука в "Об'єднану гірничо-хімічну компанію" напередодні приватизації може означати два сценарії розвитку подій. Будь-який з них не передбачає прозорий продаж компанії інвесторові, до якої ОГХК зараз активно готується.

Перший сценарій – новому керівнику вдасться перекинути грошові потоки компанії на забезпечення так званої партійної каси "Опоблокe". А Росія є зацікавленою ​​у використанні ільменіту "Вільногірського ГМК", що входить в ОГХК.

Другий сценарій – відбудеться прихована приватизація ОГХК. Новоспеченому голові правління легше "підготувати" компанію до продажу офшорним російським компаніям під виглядом іноземного інвестора.

"Парадоксально, але час гібридної війни з Росією Кабмін може віддати в руки Кремля настільки цінні для нашої економіки підприємства. Розглянуті урядом топ-менеджери з орбіти інтересів РФ швидко "докерувалися" ОПЗ і ОГХК до повної втрати державою контролю над стратегічними продуктами – добривами та титановою сировиною. Не кажучи про те, що ці підприємства постачають бюджет мільярдними експортними надходженнями", – мовиться у статті.

Чистку топ-менеджерів держпідприємств Кабмін Гончарука почав зі звільнення в кінці листопада очільника НАК "Енергоатом" Юрія Недашковського. На початку грудня він змінив голову ДП "Електроважмаш", яке як ОПЗ і ОГХК входить в ТОП-5 претендентів на приватизацію в 2020 році.