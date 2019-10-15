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      Правительство назначило нового руководителя "Украэроруха"

      27 Читати новину українською
      Андрей Ярмак
      Андрей Ярмак / epravda.com.ua

      Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака.

      Кандидатуру Ярмака предложил министр инфраструктуры Украины – Владислав Криклий. Распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте Кабмина.

      Актуально: Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ

      Отметим, что Андрей Ярмак занимал должность начальника отдела авиаперевозок Министерства инфраструктуры.

      9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора "Украэроруха" Александра Доценко.

      К теме: НАБУ осуществляет обыски в "Украэрорухе": дело связано с растратой 400 миллионов гривен

      Что известно о коррупционных скандалах в "Украэрорухе"?

      В августе детективы НАБУ провели обыски в помещениях "Украэроруха" и по месту жительства руководства госпредприятия. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного злоупотребления должностных лиц, которые перечислили более 400 миллионов гривен госпредприятия на счетах неплатежеспособного "Платинум Банк". Сотрудничество Украэроруха и "Платинум Банка" началась еще в 2014 году. Именно тогда банку были перечислены первые 280 миллионов гривен предприятия.

      Дело тянется с ноября 2017 года, но до сих пор ни чиновники, ни госслужащие не наказаны. Следствие открыло 3 уголовных производства, но подозреваемых за 2 года – нет.


      "Украэрорух" получил нового руководителя​ / censor.net.ua

      Чем занимается "Украэрорух"?​
      Это – государственное предприятие, которое занимается обеспечением аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины. Предприятие предоставляет услуги над Украиной и участками Черного и Азовского морей, где Украина отвечает за обслуживание воздушного движения:

      – обслуживание воздушного движения;
      – организацию потоков воздушного движения;
      – организацию и менеджмент воздушного пространства;
      – радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения;
      – обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство инфраструктуры Кабинет Министров Украины авиация
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