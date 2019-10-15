Правительство назначило нового руководителя "Украэроруха"

Кабинет министров Украины согласовал назначение исполняющим обязанности директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрея Ярмака.

Кандидатуру Ярмака предложил министр инфраструктуры Украины – Владислав Криклий. Распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте Кабмина.

Актуально: Поезда у нас ходят, а самолеты не летают, – Зеленский об отсутствии авиасообщения с РФ

Отметим, что Андрей Ярмак занимал должность начальника отдела авиаперевозок Министерства инфраструктуры.

9 октября Кабинет министров уволил временно исполняющего обязанности директора "Украэроруха" Александра Доценко.

К теме: НАБУ осуществляет обыски в "Украэрорухе": дело связано с растратой 400 миллионов гривен

Что известно о коррупционных скандалах в "Украэрорухе"?

В августе детективы НАБУ провели обыски в помещениях "Украэроруха" и по месту жительства руководства госпредприятия. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного злоупотребления должностных лиц, которые перечислили более 400 миллионов гривен госпредприятия на счетах неплатежеспособного "Платинум Банк". Сотрудничество Украэроруха и "Платинум Банка" началась еще в 2014 году. Именно тогда банку были перечислены первые 280 миллионов гривен предприятия.

Дело тянется с ноября 2017 года, но до сих пор ни чиновники, ни госслужащие не наказаны. Следствие открыло 3 уголовных производства, но подозреваемых за 2 года – нет.



"Украэрорух" получил нового руководителя​ / censor.net.ua

Чем занимается "Украэрорух"?​

Это – государственное предприятие, которое занимается обеспечением аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины. Предприятие предоставляет услуги над Украиной и участками Черного и Азовского морей, где Украина отвечает за обслуживание воздушного движения:



– обслуживание воздушного движения;

– организацию потоков воздушного движения;

– организацию и менеджмент воздушного пространства;

– радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения;

– обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов.