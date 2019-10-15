Уряд призначив нового керівника "Украероруху"

Кабінет міністрів України погодив призначення виконувачем обов'язків директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України Андрія Ярмака.

Кандидатуру Ярмака запропонував міністр інфраструктури України – Владислав Криклій. Розпорядження уряду опубліковане на офіційному сайті Кабміну.

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Відзначимо, що Андрій Ярмак займав посаду начальника відділу авіаперевезень Міністерства інфраструктури.

9 жовтня Кабінет міністрів звільнив тимчасово виконуючого обов'язки директора "Украероруху" Олександра Доценка.

До теми: НАБУ здійснює обшуки в "Украерорусі": справа пов’язана з розтратою 400 мільйонів гривень

Що відомо про корупційні скандали в "Украерорусі"?

У серпні детективи НАБУ провели обшуки у приміщеннях "Украероруху" та за місцем проживання керівництва держпідприємства. Слідчі дії здійснювалися в рамках розслідування можливого зловживання посадових осіб, що перерахували понад 400 мільйонів гривень держпідприємства на рахунках неплатоспроможного "Платинум Банку". Співпраця Украероруху і "Платинум Банку" розпочалася ще у 2014 році. Саме тоді банку були перераховані перші 280 мільйонів гривень підприємства.

Справа тягнеться від листопада 2017 року, але досі ні чиновники, ні держслужбовці не є покарані. Слідство відкрило 3 кримінальні провадження, але підозрюваних за 2 роки – немає.



"Украерорух" отримав нового керівника / censor.net.ua

Чим займається "Украерорух"?Це – державне підприємство, яке займається забезпеченням аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України. Підприємство надає послуги над Україною та ділянками Чорного й Азовського морів, де Україна відповідає за обслуговування повітряного руху:



– обслуговування повітряного руху;

– організацію потоків повітряного руху;

– організацію і менеджмент повітряного простору;

– радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігації і спостереження;

– забезпечення метеорологічною та аеронавігаційною інформацією усіх видів польотів.