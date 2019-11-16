Правительство "оцифрует" восстановление водительских прав и получение адвокатской помощи

Кабинет министров реализовал ряд мер для "оцифровки" бюрократических процедур. Вот например совсем скоро он-лайн можно будет восстановить утраченные или похищенные удостоверения водителя с помощью специальной процедуры.

В Кабмине отмечают, что уже скоро через электронный кабинет водителя или через Единый государственный портал административных услуг можно будет осуществить восстановление водительского документа.

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Здесь стоит отметить, что пока новые правила будут касаться только удостоверений нового образца. То есть тех, которые выданы после 1 января 2013 года.

Среди прочего Кабмин одобрил законопроект, который упростит получение бесплатной адвокатской помощи для малообеспеченных граждан. В рамках новых правил, с помощью можно будет обращаться без справки о доходах. Так получения этой справки занимает много времени. Проект закона вскоре передадут в Верховную Раду.

Кабмин также своим решением ввел компенсацию почтовых расходов в судебных делах для малообеспеченных граждан. Это позволит адвокатам возмещение почтовых расходов в делах, где они оказывают бесплатную юридическую помощь малообеспеченным и социально незащищенным группам населения.

В частности, государство будет возмещать расходы на отправку заказных писем в апелляционных производствах, которые ранее оплачивали сами граждане. Это улучшит качество оказания помощи людям, которые не могут ее оплатить.