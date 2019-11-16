Уряд планує "оцифрувати" відновлення водійського посвідчення та отримання адвокатської допомоги

Кабінет міністрів реалізував низку заходів для "оцифровки" бюрократичних процедур. Ось наприклад зовсім скоро он-лайн можна буде відновити втрачені або викрадені посвідчення водія за допомогою спеціальної процедури.

У Кабміні зазначають, що вже незабаром через електронний кабінет водія або через Єдиний державний портал адміністративних послуг можна буде здійснити відновлення водійського документа.

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Тут варто зазначити, що наразі нові правила стосуватимуться лише посвідчень нового зразка. Тобто тих, які видані після 1 січня 2013 року.

Серед іншого Кабмін схвалив законопроєкт, який спростить отримання безкоштовної адвокатської допомоги для малозабезпечених громадян. В рамках нових правил, за допомогою можна буде звертатися без довідки про доходи. Позаяк отримання цієї довідки займає багато часу. Проєкт закону незабаром передадуть до Верховної Ради.

Кабмін також своїм рішенням запровадив компенсацію поштових витрат у судових справах для малозабезпечених громадян. Це дозволить адвокатам отримати відшкодування поштових витрат у справах, де вони надають безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим та соціально незахищеним групам населення.

Зокрема, держава буде відшкодовувати витрати на відправлення рекомендованих листів в апеляційних провадженнях, які раніше оплачували самі громадяни. Це покращить якість надання правової допомоги людям, які не можуть її оплатити.