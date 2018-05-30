Правительство одобрило Национальную транспортную стратегию до 2030 года
В среду, 30 мая, во время заседания Кабинета Министров Украины была одобрена Национальная транспортная стратегия на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, что Нацстратегия является программным документом, который определяет развитие транспортной и инфраструктурной отраслей в ближайшие 12 лет.
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"Документ достаточно модерновый и направлен не только на решение проблем настоящего, а и на создание новой инфраструктурной реальности. Построение современного государства требует современного подхода", – отметил Омелян.
Согласно стратегии, предполагается построение в Украине 10 автобанов. Приоритетными городами для строительства автобанов являются Сумы, Харьков, Днепр, Луганск, Донецк, Одесса и Николаев в направлении стран ЕС. Также в 2019 году может начаться строительство первой концессионной дороги.
Предполагается построение в Украине 10 автобанов
Стратегия предусматривает, что на дорожную безопасность будет направлено 35 миллиардов гривен из дорожного фонда, что уменьшит травматизм на дорогах на 90%.
Запланирован ввод в эксплуатацию 50 аэропортов, а в авиаперевозках доля лоу-костов составит более 50%.
Запланирован ввод в эксплуатацию 50 аэропортов
Документом предусматривается замена локомотивов и вагонного парка на 100%, но при условии успешного сотрудничества "Укрзализныци" с Крюковским вагоностроительным заводом и мировыми компаниями. Средняя скорость на железной дороге должна увеличиться до 150 километров в час.
Предполагается замена локомотивов и вагонного парка
По словам Владимира Омеляна, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.