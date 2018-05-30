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Уряд схвалив Національну транспортну стратегію до 2030 року

121 Читать новость на русском
"Drive Ukraine 2030" / mtu.gov.ua

У середу, 30 травня, під час засідання Кабінету Міністрів України було схвалено Національну транспортну стратегію на період до 2030 року "Drive Ukraine 2030".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розповів, що Нацстратегія програмним документом, який визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей найближчі 12 років.

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"Документ є досить модерновим і спрямованим не тільки на вирішення проблем сьогодення, а на створення нової інфраструктурної реальності. Побудова модерної держави вимагає модерного підходу", – зазначив Омелян.

Згідно зі стратегією, передбачається побудова в Україні 10 автобанів. Пріоритетними містами для зведення автобанів є Суми, Харковів, Дніпро, Луганськ, Донецьк, Одеса та Миколаєв у напрямку країн ЄС. Також у 2019 році може розпочатися будівництво першої концесійної дороги.


Передбачається побудова в Україні 10 автобанів

Стратегія передбачає, що на дорожню безпеку буде спрямовано 35 мільярдів гривень з дорожнього фонду і зменшення травматизму на автошляхах на 90%. 

Заплановано введення в експлуатацію 50 аеропортів, а також авіаперевезеннях частка лоу-костів становитиме більше 50%.


Заплановано введення в експлуатацію 50 аеропортів

Документом передбачається заміна локомотивів та вагонного парку на 100%, але за умови успішної співпраці "Укрзалізниці" з Крюківським вагонобудівним заводом та світовими компаніями. Середня швидкість на залізниці повинна збільшитися до 150 кілометрів за годину.


Передбачається заміна локомотивів та вагонного парку

За словами Володимира Омеляна, стратегічною метою є інтеграція України у світову економіку та технологічний стрибок у сфері інфраструктури.

Теги: Новини України Новини політики Дороги Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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