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Правительство отложило повышение цены на газ еще на два месяца

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Цены на газ в Украине с 1 июня 2018 не поднимают – Кабмин
Цены на газ в Украине с 1 июня 2018 не поднимают – Кабмин / 24 канал

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго до 1 августа 2018 года. Поэтому ближайшие два месяца цена газа останется неизменной.

Это решение было принято на заседании правительства сегодня, 30 мая.

В Кабмине также сообщили, что переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются.

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Таким образом, к концу июля 2018 года цена на газ для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов составит 6,95 гривен за кубический метр.

Напомним, положение о возложении специальных обязательств прекращало действие 1 июня этого года. А поскольку общее решение с МВФ по формуле расчета цены еще не наработано – нужно было продлить его действие.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Энергетика Тарифы
Источник: 24 канал
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