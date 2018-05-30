Правительство отложило повышение цены на газ еще на два месяца

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении действия специальных обязательств по продаже природного газа для населения и теплокоммунэнерго до 1 августа 2018 года. Поэтому ближайшие два месяца цена газа останется неизменной.

Это решение было принято на заседании правительства сегодня, 30 мая.

В Кабмине также сообщили, что переговоры с Международным валютным фондом по приведению цены на природный газ до уровня импортного паритета еще продолжаются.

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Таким образом, к концу июля 2018 года цена на газ для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов составит 6,95 гривен за кубический метр.

Напомним, положение о возложении специальных обязательств прекращало действие 1 июня этого года. А поскольку общее решение с МВФ по формуле расчета цены еще не наработано – нужно было продлить его действие.