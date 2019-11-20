Правительство передало на приватизацию несколько сотен госпредприятий

Минэкономики передало на приватизацию 339 государственных предприятий. Ни одно из них не является стратегическим, но все находятся в критическом состоянии.

До конца года по рекомендации президента передать на приватизацию планируют 500 госпредприятий. 339 передали уже, остальные – передадут позже. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Это означает, что государственных предприятий, активов в управлении министров и политиков становится меньше, все больше предприятий переходит в управление менеджеров. Они должны подготовить предприятия к продаже через систему Prozorro и реализовать эффективному собственнику,

– отметил премьер-министр.

О том, что все эти госпредприятия находятся в критическом финансовом состоянии, написал в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов. По его словам, среди этих 339 предприятий нет стратегических, ни одно не выполняет уникальную сервисную функцию.

Но для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей,

– добавил Милованов.

По его словам, список госпредприятий будет опубликован в ближайшие дни после официальных процедур.

О предпосылках приватизации госпредприятий