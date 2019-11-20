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      Правительство передало на приватизацию несколько сотен госпредприятий

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      Часть убыточных госпредприятий передали на приватизацию / liga.net

      Минэкономики передало на приватизацию 339 государственных предприятий. Ни одно из них не является стратегическим, но все находятся в критическом состоянии.

      До конца года по рекомендации президента передать на приватизацию планируют 500 госпредприятий. 339 передали уже, остальные – передадут позже. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Это означает, что государственных предприятий, активов в управлении министров и политиков становится меньше, все больше предприятий переходит в управление менеджеров. Они должны подготовить предприятия к продаже через систему Prozorro и реализовать эффективному собственнику,
      – отметил премьер-министр.

      О том, что все эти госпредприятия находятся в критическом финансовом состоянии, написал в фейсбуке министр экономики Тимофей Милованов. По его словам, среди этих 339 предприятий нет стратегических, ни одно не выполняет уникальную сервисную функцию.

      Но для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей,
      – добавил Милованов.

      По его словам, список госпредприятий будет опубликован в ближайшие дни после официальных процедур.

      О предпосылках приватизации госпредприятий

      • В целом в государственной собственности в Украине находится более 3 500 предприятий. Примерно 1 300 из них – убыточные.
      • 2 октября Верховная Рада приняла закон об отмене списка запрещенных для приватизации предприятий.
      • Впоследствии Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации. Согласно ей до 31 декабря запланировано передать на приватизацию 500 госпредприятий.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Приватизация Тимофей Милованов
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