Правительство планирует поднять минимальные зарплаты и пенсии украинцам с 1 января

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство собирается вовремя подать на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на следующий год. Он должен учесть поднятия минимальных пенсий и зарплат с первого января 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Кабмин собирается внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

"В прошлом году Правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году Правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект Государственного бюджета в Верховную Раду", – сказал он .

По его словам, значительная часть бюджета будет направлена ​​на усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

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Павел Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий,

– сказал он.

Также Розенко обещает, что бюджет будет реальным для выполнения.