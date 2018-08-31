14:46
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Правительство планирует поднять минимальные зарплаты и пенсии украинцам с 1 января

285 Читати новину українською
Правительство планирует в очередной раз поднять размер минимальной зарплаты и пенсии
Правительство планирует в очередной раз поднять размер минимальной зарплаты и пенсии / Zaxid.net

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительство собирается вовремя подать на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на следующий год. Он должен учесть поднятия минимальных пенсий и зарплат с первого января 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на Правительственном портале.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, Кабмин собирается внести в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

"В прошлом году Правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году Правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект Государственного бюджета в Верховную Раду", – сказал он .

По его словам, значительная часть бюджета будет направлена ​​на усиление обороноспособности страны и повышения денежного обеспечения военнослужащих.

Читайте также: Розенко озвучил, какую минималку ждать до конца года

Павел Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического роста дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов.

Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий,
– сказал он.

Также Розенко обещает, что бюджет будет реальным для выполнения.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Бюджет Павел Розенко Минимальная зарплата
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
сегодня, 13:00 Цена на украинский газ и дотации для бабушки из Конча-Заспы: нюансы опасной манипуляции
Сергій Фурса
Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
сегодня, 12:50 Годовщина смерти Принцессы Дианы: что мы знаем о неповторимой Леди Ди
Уляна Корицька 2327
Турция на пороге экономического дна
сегодня, 12:01 Турция на пороге экономического дна
Злой Одессит
Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
сегодня, 11:00 Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать
Олена Булан
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Ощадбанк" будет брать комиссию за оплату коммунальных услуг
 30 марта 2017 , 17:32
Главные новости 5 января: приговор Саакашвили, подозрение крымскому "министру", рекордная зарплата
 6 января , 09:00
УЕФА выписал дисквалификацию "Лиону" и "Бешикташу"
 19 апреля 2017 , 20:11
10 самых высокооплачиваемых игроков во французской Лиги 1
 7 февраля , 08:50
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук