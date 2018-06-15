Розенко озвучил, какую минималку ждать до конца года

Вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал, что уже к концу года минимальная зарплата в Украине должна вырасти до 4200 гривен.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

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Когда мы говорим о том, в этом году будет или не будет повышение минимальной заработной платы, я все-таки оптимист. Я убежден, что та инициатива, которую произнесли все-таки не политические силы, а Президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200, я убежден, что 4200 в этом году будет реализовано,

– пояснил Павел Розенко.

По словам чиновника, в вопросе повышения минималки "никто не будет играться в популизм", а "НБУ не будет печатать фантики, как это делалось раньше".

Розенко заверил, что на сегодня есть "позитивные сигналы экономики", которые позволяют прогнозировать повышение минимальной заработной платы в Украине до конца года.

"Мы имеем рост экономики за первый квартал 2018 года. Поэтому я оптимист. И я убежден, что мы реализуем эту весьма важную инициативу Президента Украины", – подытожил Розенко.

На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривен. До 1 января 2018 года она составляла 3500 гривен.