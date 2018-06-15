Розенко озвучив, якої мінімалки чекати до кінця року

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко анонсував, що вже до кінця року мінімальна зарплата в Україні має зрости до 4200 гривень.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

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Коли ми говоримо про те, чи цього року буде чи не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все-таки оптиміст. Я переконаний, що та ініціатива, яку виголосили все-таки не політичні сили, а Президент України, що ми маємо, щонайменше, зробити 4200, я переконаний, що 4200 в цьому році буде реалізовано,

– пояснив Павло Розенко.

За словами урядовця, у питанні підвищення мінімалки "ніхто не гратиметься в популізм", а "НБУ не друкуватиме фантики, як це робилося раніше".

Розенко запевнив, що на сьогодні є "позитивні сигнали економіки", які дозволяють прогнозувати підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до кінця року.

"Ми маємо зростання економіки за перший квартал 2018 року. Тому я оптиміст. І я переконаний, що ми реалізуємо цю досить важливу ініціативу Президента України", – підсумував Розенко.

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 3723 гривень. До 1 січня 2018 року вона становила 3500 гривень.