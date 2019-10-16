Правительство планирует превратить таможню в единое юридическое лицо

Кабинет Министров на заседании в среду утвердил законопроект с поправками в Таможенный кодекс и некоторых других законодательных актов. В рамках этого законопроекта правительство планирует запустить Государственную таможню в формате единого юридического лица.

Глава таможенной службы Максим Нефедов на своей странице в фейсбук отметил, что это избавит таможню от влияния региональных элит и централизует важные рабочие структуры в одном месте.

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Такие изменения положительно повлияют на антикоррупцию, ведь откроют новые возможности для автоматизации процессов,

– заявил Нефедов.

В Минфине отметили, что в рамках проекта закона, изменится формат деятельности системы центральных органов исполнительной власти, которые реализуют государственную таможенную политику в формате единого юридического лица. Поэтому их территориальные органы будут работать не как юрлица, а как отдельные подразделения.

Стоит отметить, что в случае принятия законопроекта главы местных госадминистраций не смогут влиять на назначение или увольнение руководителей таможен.

Нормы законопроекта также предусматривают возможность главе таможенной службы делегировать свои полномочия руководителям отдельных подразделений и определять особенности оплаты труда госслужащих.

Таможня сможет расширить применение электронных документов. Это поможет установить, как изъятое таможнями имущество реализовывается на аукционах через электронные торговые системы.

К слову, законопроект правительства предусматривает перевод в формат единого юридического лица и налоговую службу. Именно это было одним из ключевых требований Межведомственной рабочей группы по реформе Государственной фискальной службы.