Уряд планує перетворити митницю в єдину юридичну особу

Кабінет Міністрів на засіданні у середу затвердив законопроєкт з поправками до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів. В рамках цього законопроєкту уряд планує запустити Державну митну у форматі єдиної юридичної особи.

Очільник митної служби Максим Нефьодов, на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що це позбавить митницю від впливу регіональних еліт та централізує важливі робочі структури в одному місці.

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Такі зміни позитивно вплинуть на антикорупцію, адже відкриють нові можливості для автоматизації процесів,

– заявив Нефьодов.

У Мінфіні наголосили, що в рамках проєкт закону, зміниться формат діяльності системи центральних органів виконавчої влади, які реалізують державну митну політику у форматі єдиної юридичної особи. Відтак їх територіальні органи працюватимуть не як юрособи, а як окремі підрозділи.

Варто зазначити, що у разі ухвалення законопроєкту голови місцевих держадміністрацій не зможуть впливати на призначення або звільнення керівників митниць.

Норми законопроєкту також передбачають можливість голові митної служби делегувати свої повноваження керівникам відповідних окремих підрозділів та визначати особливості оплати праці держслужбовців.

Митниця зможе розширити застосування електронних документів. Це допоможе встановити, як вилучене митницями майно реалізовується на аукціонах через електронні торгові системи.

До слова, законопроєкт уряду передбачає переведення у формат єдиної юридичної особи й податкову службу. Саме це було одним із ключових вимог Міжвідомчої робочої групи з реформи Державної фіскальної служби.