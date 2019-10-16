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      Уряд планує перетворити митницю в єдину юридичну особу

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      Це позбавить митницю від впливу регіональних еліт
      Це позбавить митницю від впливу регіональних еліт / dpsu

      Кабінет Міністрів на засіданні у середу затвердив законопроєкт з поправками до Митного кодексу та деяких інших законодавчих актів. В рамках цього законопроєкту уряд планує запустити Державну митну у форматі єдиної юридичної особи.

      Очільник митної служби Максим Нефьодов, на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що це позбавить митницю від впливу регіональних еліт та централізує важливі робочі структури в одному місці.

      До теми: Як знизити корупцію на митниці: Дубілет анонсував рішення, що коштує 1 гривню

      Такі зміни позитивно вплинуть на антикорупцію, адже відкриють нові можливості для автоматизації процесів,
      – заявив Нефьодов.

      У Мінфіні наголосили, що в рамках проєкт закону, зміниться формат діяльності системи центральних органів виконавчої влади, які реалізують державну митну політику у форматі єдиної юридичної особи. Відтак їх територіальні органи працюватимуть не як юрособи, а як окремі підрозділи.

      Варто зазначити, що у разі ухвалення законопроєкту голови місцевих держадміністрацій не зможуть впливати на призначення або звільнення керівників митниць.

      Норми законопроєкту також передбачають можливість голові митної служби делегувати свої повноваження керівникам відповідних окремих підрозділів та визначати особливості оплати праці держслужбовців.

      Митниця зможе розширити застосування електронних документів. Це допоможе встановити, як вилучене митницями майно реалізовується на аукціонах через електронні торгові системи.

      До слова, законопроєкт уряду передбачає переведення у формат єдиної юридичної особи й податкову службу. Саме це було одним із ключових вимог Міжвідомчої робочої групи з реформи Державної фіскальної служби.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Державна митна служба Державна податкова служба Новий уряд Максим Нефьодов
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