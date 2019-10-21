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      Правительство планирует продать часть акций Укрпочты на международных биржах

      33 Читати новину українською
      Укрпочта
      Укрпочта / facebook.com/ukrposhta/

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о возможности публичного размещения акций "Укрпочты". Почтовый оператор может стать публичной компанией.

      На брифинге Алексей Гончарук отметил важность Укрпочты. По его словам, почтовый оператор доставляет пенсии и иногда является единственным контактом людей с государством в отдаленных населенных пунктах.

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      Кроме того, по словам главы правительства, Укрпочта зарабатывает деньги, поэтому она должна выполнять определенные функции. Он добавил, что такие предприятия могут быть либо запрещены для приватизации, либо подготовлены к так называемому IPO. То есть до выхода на иностранные площадки для привлечения системного инвестора.

      Это означает, что, например, мы можем продать 20-30% акций Укрпочты разным акционерам, которые бы зашли со своими деньгами, принесли бы этому предприятию новые ресурсы, правильную корпоративную культуру, и ускорить его развитие,
      – считает премьер.

      Гончарук подчеркнул, что полная продажа таких предприятий слишком сложное решение.

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      Отметим, что Верховная Рада окончательно одобрила законопроект, которым отменила перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Тем самым парламент запустил процесс большой приватизации государственного имущества, которую анонсировали ранее. Парламент также утвердил продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору, исключив ее из списка имущества и объектов, не подлежащих приватизации.

      Что не подлежит приватизации?

      Объекты государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

      Дороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это означает, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы, заверила автор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

      Кроме того, не будут приватизированы предприятия по изготовлению и ремонту всех видов оружия, находящегося на вооружении в ВСУ, других законно образованных военных формирований, СБУ.

      Пидласа отметила, что законопроектом предусмотрена норма, которая не позволяет забрать ранее запрещенные к приватизации предприятия за долги.

      "Мы не позволим забрать предприятия, ранее запрещенные к приватизации, за долги, потому что №1054-1 (новый закон) вводит мораторий на возбуждение процедуры банкротства на 3 года в отношении всех объектов, которые сегодня находятся в перечне", – пояснила автор законопроекта.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Приватизация Алексей Гончарук Укрпошта
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