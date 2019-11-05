Правительство планирует сократить количество госслужащих на 10% в следующем году, – Гончарук

В государственный бьюджет на следующий год правительство заложило уменьшение расходов на финансирование государственных чиновников в размере 10%.

По словам главы правительства, все необходимые шаги для этого уже просчитаны. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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Мы предполагаем, что в следующем году мы уменьшим на 10%, а то и больше процентов количество государственных служащих, количество функций уменьшатся еще на больший процент,

– заявил Гончарук.

Он также добавил, что главная экономия предполагается "за счет применения IT-инструментов, то есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время и иметь более точные данные".

Гончарук обратил внимание на то, что Украина оперирует очень неточными и некачественными данными. Поэтому в следующем году должна появиться единая централизованная база данных.

Это позволит понимать социальные категории, и каким образом они коррелируют между собой. Для того, чтобы планировать государственную социальную политику.

Также он отметил, что в следующем году планируется сделать перепись населения "максимально с учетом онлайн инструментов".

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