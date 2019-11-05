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      Правительство планирует сократить количество госслужащих на 10% в следующем году, – Гончарук

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      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины
      Алексей Гончарук – председатель Кабинета Министров Украины / thepage.com.ua

      В государственный бьюджет на следующий год правительство заложило уменьшение расходов на финансирование государственных чиновников в размере 10%.

      По словам главы правительства, все необходимые шаги для этого уже просчитаны. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

      К теме: Госбюджет – 2020: Кабмин принял документ с доработками ко второму чтению

      Мы предполагаем, что в следующем году мы уменьшим на 10%, а то и больше процентов количество государственных служащих, количество функций уменьшатся еще на больший процент,
      – заявил Гончарук.

      Он также добавил, что главная экономия предполагается "за счет применения IT-инструментов, то есть современных баз данных, которые позволят нам экономить время и иметь более точные данные".

      Гончарук обратил внимание на то, что Украина оперирует очень неточными и некачественными данными. Поэтому в следующем году должна появиться единая централизованная база данных.

      Это позволит понимать социальные категории, и каким образом они коррелируют между собой. Для того, чтобы планировать государственную социальную политику.

      Также он отметил, что в следующем году планируется сделать перепись населения "максимально с учетом онлайн инструментов".

      Основные цифры и другие важные нюансы бюджета Украины на 2020 год – читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Бюджет 2020 Алексей Гончарук Новое правительство Новости Украины Новости политики
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