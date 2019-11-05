Уряд планує зменшити кількість держслужбовців на 10% наступного року, – Гончарук

У державний б'юджет на наступний рік уряд заклав зменшення витрат на фінансування державних чиновників у розмірі 10%.

За словами глави уряду, всі необхідні кроки для цього вже прораховані. Про це він розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

До теми: Держбюджет – 2020: Кабмін ухвалив документ з доопрацюваннями до другого читання

Ми припускаємо, що в наступному році ми зменшимо на 10%, а то і більше відсотків кількість державних службовців, кількість функцій зменшаться ще на більший відсоток,

– заявив Гончарук.

Він також додав, що головна економія передбачається "за рахунок застосування IT-інструментів, тобто сучасних баз даних, які дозволять нам економити час і мати більш точні дані".

Гончарук звернув увагу на те, що Україна оперує дуже неточними і неякісними даними. Відтак наступного року повинна з'явитися єдина централізована база даних. Це дозволить розуміти соціальні категорії, та яким чином вони корелюють між собою. Для того, щоб планувати державну соціальну політику.

Також він зазначив, що в наступному році планується зробити перепис населення "максимально з урахуванням онлайн інструментів".

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