Правительство предлагает доплачивать тем, кто позже выходит на пенсию
Кабмин высказал предложение увеличить выплаты тем пенсионерам, которые выходят на пенсию позже возможного срока. Пока речь идет о более 500 гривнах доплаты.
Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем телеграмме. Отмечается, что это позволит повысить надбавку отдельным категориям пенсионеров.
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Такое предложение еще должны поддержать депутаты Верховной Рады. В случае принятия соответствующего закона, будет установлен единый подход к определению размера выплат. Это позволит перечислить выплаты 1 380 пенсионерам.
Кратко о пенсионном стаже в Украине:
- С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у тех, кто имеет 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1 889 гривен.
- В 2017 необходимый страховой стаж составлял 15 лет. Однако начиная с 2018 года, когда его повысили до 25, он ежегодно увеличивается на один год. Сейчас необходимый страховой стаж составляет 27 лет.
- Если же пенсионер будет работать дольше на три года, то есть до возраста 63, то необходимый стаж уменьшается до 17 лет в 2020 и до 27 лет стажа в 2028.
- В случае, если пенсионер работал до 65 лет, необходимый стаж – 15 лет.
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