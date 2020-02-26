Правительство предлагает доплачивать тем, кто позже выходит на пенсию

Гончарук заявил, что выплаты достигнут более 500 гривен / фото 24 канала

Кабмин высказал предложение увеличить выплаты тем пенсионерам, которые выходят на пенсию позже возможного срока. Пока речь идет о более 500 гривнах доплаты.