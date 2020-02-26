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      Правительство предлагает доплачивать тем, кто позже выходит на пенсию

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      Гончарук заявил, что выплаты достигнут более 500 гривен / фото 24 канала

      Кабмин высказал предложение увеличить выплаты тем пенсионерам, которые выходят на пенсию позже возможного срока. Пока речь идет о более 500 гривнах доплаты.

      Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук в своем телеграмме. Отмечается, что это позволит повысить надбавку отдельным категориям пенсионеров.

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      Такое предложение еще должны поддержать депутаты Верховной Рады. В случае принятия соответствующего закона, будет установлен единый подход к определению размера выплат. Это позволит перечислить выплаты 1 380 пенсионерам.

      Кратко о пенсионном стаже в Украине:

      • С 1 января 2020 года минимальная пенсия по возрасту у тех, кто имеет 65 лет, при наличии 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин страхового стажа – составляет 1 889 гривен.
      • В 2017 необходимый страховой стаж составлял 15 лет. Однако начиная с 2018 года, когда его повысили до 25, он ежегодно увеличивается на один год. Сейчас необходимый страховой стаж составляет 27 лет.
      • Если же пенсионер будет работать дольше на три года, то есть до возраста 63, то необходимый стаж уменьшается до 17 лет в 2020 и до 27 лет стажа в 2028.
      • В случае, если пенсионер работал до 65 лет, необходимый стаж – 15 лет.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Деньги Новости Украины Пенсионный фонд Пенсия
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