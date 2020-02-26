Уряд пропонує доплачувати тим, хто пізніше виходить на пенсію

З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у тих, хто має 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень.

У 2017 необхідний страховий стаж становив 15 років. Проте починаючи з 2018, коли його підвищили до 25, він щороку збільшується на один рік.

Якщо ж пенсіонер працюватиме довше на три роки, тобто до віку 63, то

необхідний стаж зменшується до 17 років у 2020

і до 27 років стажу у 2028.