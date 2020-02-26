Уряд пропонує доплачувати тим, хто пізніше виходить на пенсію
Кабмін висловив пропозицію збільшити виплати тим пенсіонерам, які виходять на пенсію пізніше можливого терміну. Поки ідеться про понад 500 гривень доплати.
Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук у своєму Телеграмі. Зазначається, що це дозволить підвищити надбавку окремим категоріям пенсіонерів.
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Таку пропозицію ще мають підтримати депутати Верховної Ради. У разі ухвалення відповідного закону, буде встановлений єдиний підхід до визначення розміру виплат. Це дозволить перерахувати виплати 1380 пенсіонерам.
Коротко про пенсійний стаж в Україні:
- З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у тих, хто має 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень.
- У 2017 необхідний страховий стаж становив 15 років. Проте починаючи з 2018, коли його підвищили до 25, він щороку збільшується на один рік. Наразі необхідний страховий стаж становить 27 років.
- Якщо ж пенсіонер працюватиме довше на три роки, тобто до віку 63, то необхідний стаж зменшується до 17 років у 2020 і до 27 років стажу у 2028.
- У разі, якщо пенсіонер працював до 65 років, необхідний стаж – 15 років.
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