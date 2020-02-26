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      Уряд пропонує доплачувати тим, хто пізніше виходить на пенсію

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      Гончарук заявив, що виплати сягнуть понад 500 гривень / фото 24 каналу

      Кабмін висловив пропозицію збільшити виплати тим пенсіонерам, які виходять на пенсію пізніше можливого терміну. Поки ідеться про понад 500 гривень доплати.

      Про це повідомив прем'єр Олексій Гончарук у своєму Телеграмі. Зазначається, що це дозволить підвищити надбавку окремим категоріям пенсіонерів. 

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      Таку пропозицію ще мають підтримати депутати Верховної Ради. У разі ухвалення відповідного закону, буде встановлений єдиний підхід до визначення розміру виплат. Це дозволить перерахувати виплати 1380 пенсіонерам.

      Коротко про пенсійний стаж в Україні:

      • З 1 січня 2020 року мінімальна пенсія за віком у тих, хто має 65 років, за наявності 35 років у чоловіків і 30 років у жінок страхового стажу – становить 1889 гривень.
      • У 2017 необхідний страховий стаж становив 15 років. Проте починаючи з 2018, коли його підвищили до 25, він щороку збільшується на один рік. Наразі необхідний страховий стаж становить 27 років.
      • Якщо ж пенсіонер працюватиме довше на три роки, тобто до віку 63, то необхідний стаж зменшується до 17 років у 2020 і до 27 років стажу у 2028.
      • У разі, якщо пенсіонер працював до 65 років, необхідний стаж – 15 років.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Гроші Пенсійний фонд України Пенсія
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