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      Правительство предлагает отказаться от согласия на обработку персональных данных

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      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных
      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных / 24 канал

      В ближайшее время в Украине могут отменить необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти. Соответствующий законопроект одобрил и направил в парламент Кабинет министров Украины.

      Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, отметив, что в случае принятия законопроекта украинцам не придется при каждом взаимодействии с органами государственной власти давать согласие на обработку персональных данных.

      В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает,
      отметил Дмитрий Дубилет.

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      Политик отметил, что в украинском законодательстве недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных. В основе предложенного законопроекта – европейская практика и механизм обработки персональных данных.

      Европейцев трудно заподозрить в неуважительном отношении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, они, конечно, не заполняют,
      – добавил министр.

       

       

      Что такое согласие на обработку персональных данных?
      Это добровольное согласие лица на обработку его персональных данных, выражено в письменной или устной форме. Предоставляется в государственных учреждениях, например, школах, медицинских учреждениях.

      В сфере электронной коммерции такое согласие могут просить при регистрации на определенных сайтах путем проставления отметки о предоставлении разрешения на обработку своих персональных данных.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Дмитрий Дубилет Законодательство Кабинет Министров Украины
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