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      Уряд пропонує відмовитися від погодження на обробку персональних даних

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      Уряд схвалив законопроєкт про скасування згоди на обробку персональних даних
      Уряд схвалив законопроєкт про скасування згоди на обробку персональних даних / 24 канал

      Найближчим часом в Україні можуть скасувати необхідність підписання документу про згоду на обробку персональних даних державними органами влади. Відповідний законопроєкт схвалив та скерував до парламенту Кабінет міністрів України.

      Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет, зазначивши, що у випадку ухвалення законопроєкту українцям не доведеться при кожній взаємодії з органами державної влади давати згоду на обробку персональних даних.

      У будь-яких держустановах, в школах, в лікарнях – скрізь вам підсовують цей листок і просять заповнити. Вчора ми подали в Раду акт, який повинен, з одного боку, краще захистити українців в тому, як організації поводяться з їхніми даними. З іншого боку, ми повинні позбутися цього папірця, який насправді нікого ні від чого не захищає,
      – зазначив Дмитро Дубілет.

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      Політик зазначив, що в українському законодавстві не достатньо чітко описано механізм згоди на обробку даних. В основі запропонованого законопроєкту – європейська практика та механізм обробки персональних даних.

      Європейців важко запідозрити у неповажному ставленні до персональних даних, але такі папірці, ще й в такому обсязі, вони, звісно, не заповнюють,
      – додав міністр.

      Що таке згода на обробку персональних даних?

      Це добровільна згода особи на обробку її персональних даних, висловлена у письмовій або усній формі. Надається в державних установах, наприклад, школах, медичних закладах.

      У сфері електронної комерції таку згоду можуть просити при реєстрації на певних сайтах шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Законодавство Дмитро Дубілет
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