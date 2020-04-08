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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Правительство приняло ряд решений для соцподдержки людей во время карантина: детали

      - Читати новину українською
      Для незахищених верств населення створили платформу "Допомога поруч" / rbc.ua

      Кабинет министров упростил получение соцпомощи во время карантина. В частности, люди, которым ранее была назначена социальная помощь, будут получать ее в дальнейшем без необходимости обращаться в соответствующие учреждения.

      Социальная помощь будет поступать во время карантина и еще 30 дней после его окончания, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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      Люди, которые пропустили срок пересмотра, также продолжат получать соцпомощь. После окончания карантина будет осуществлен перерасчет выплаченных средств на основе заявления.

      Для пожилых людей, людей с инвалидностью и других незащищенных слоев населения введут информационную платформу "Помощь рядом". Работать платформа будет с 10 апреля и поможет наладить контакт с местными властями и общественными организациями.

      Отметим, в правительстве заявили, что, скорее всего, карантин продлится до середины мая.

      як вплинув карантин на фінанси
      Как повлиял карантин на финансы украинцев? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020
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