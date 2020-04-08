Правительство приняло ряд решений для соцподдержки людей во время карантина: детали
Кабинет министров упростил получение соцпомощи во время карантина. В частности, люди, которым ранее была назначена социальная помощь, будут получать ее в дальнейшем без необходимости обращаться в соответствующие учреждения.
Социальная помощь будет поступать во время карантина и еще 30 дней после его окончания, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Смотрите также Правительство дополнительно разъяснило для пенсионеров условия усиленного карантина: детали
Люди, которые пропустили срок пересмотра, также продолжат получать соцпомощь. После окончания карантина будет осуществлен перерасчет выплаченных средств на основе заявления.
Для пожилых людей, людей с инвалидностью и других незащищенных слоев населения введут информационную платформу "Помощь рядом". Работать платформа будет с 10 апреля и поможет наладить контакт с местными властями и общественными организациями.
Отметим, в правительстве заявили, что, скорее всего, карантин продлится до середины мая.
Как повлиял карантин на финансы украинцев? / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
От бедных к богатым: карантин наедине с Украиной, которую создалисегодня , 12:00
-
Посол Израиля призвал хасидов не ехать в Умань на паломничествосегодня , 09:08
-
Трамп ожидает спада коронавируса в США уже на следующей неделесегодня , 10:57
-
ЮНЕСКО заявила об ухудшении ситуации в аннексированном Крымусегодня , 08:41
-
Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженныхсегодня , 09:55
-
Экс-пленного полковника Безъязыкова обвинили в госизмене и приговорили к 13 годамсегодня , 11:07