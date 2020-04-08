Правительство приняло ряд решений для соцподдержки людей во время карантина: детали

Кабинет министров упростил получение соцпомощи во время карантина. В частности, люди, которым ранее была назначена социальная помощь, будут получать ее в дальнейшем без необходимости обращаться в соответствующие учреждения.

Социальная помощь будет поступать во время карантина и еще 30 дней после его окончания, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Люди, которые пропустили срок пересмотра, также продолжат получать соцпомощь. После окончания карантина будет осуществлен перерасчет выплаченных средств на основе заявления.

Для пожилых людей, людей с инвалидностью и других незащищенных слоев населения введут информационную платформу "Помощь рядом". Работать платформа будет с 10 апреля и поможет наладить контакт с местными властями и общественными организациями.

Отметим, в правительстве заявили, что, скорее всего, карантин продлится до середины мая.



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