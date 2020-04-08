15:29
8 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Уряд ухвалив низку рішень для соцпідтримки людей під час карантину: деталі

      - Читать новость на русском
      Для незахищених верств населення створили платформу "Допомога поруч" / rbc.ua

      Кабінет міністрів спростив отримання соцдопомоги під час карантину. Зокрема, люди, яким раніше призначили соціальну допомогу, будуть отримувати її надалі без потреби звертатись у відповідні установи.

      Соціальна допомога надходитиме під час карантину та ще 30 днів після його закінчення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

      Дивіться також Уряд додатково роз'яснив для пенсіонерів умови посиленого карантину: деталі

      Люди, які пропустили термін перегляду, також продовжать отримувати соцдопомогу. Після закінчення карантину буде здійснений перерахунок виплачених коштів на основі заяви.

      Для людей похилого віку, неповносправних осіб та інших незахищених верств населення запровадять інформаційну платформу "Допомога поруч". Працюватиме платформа з 10 квітня і допоможе налагодити контакт з місцевою владою та громадськими організаціями.

      Зазначимо, в уряді заявили, що, найімовірніше, карантин триватиме до середини травня.

      як вплинув карантин на фінанси
      Як вплинув карантин на фінанси українців? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 14:23 Ціни на продукти: що подорожчало і чи винен карантин
      Новини України 4869
      сьогодні , 14:08 Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертів
      Новини України 423734
      сьогодні , 10:52 Чорнобильська зона палає вже четвертий день: останні новини і відео
      Новини України 21911
      сьогодні , 11:16 Офіс генпрокурора відкрив справи проти Гео Лероса: у чому його звинувачують
      Новини України 6797
      сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
      Лікування 36387
      сьогодні , 10:44 Антирекорд у світі: за добу у США від коронавірусу померло 1736 людей
      Лікування 22086
      сьогодні , 11:36 У ЗСУ зафіксували 5 випадків коронавірусу
      Новини України 7461
      сьогодні , 09:14 У Харкові жорстоко побили двох начальників поліції: відео
      Новини України 5113
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      6 квітня , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 15:00 Чому Україна програє на всіх фронтах
      Юрій Бутусов
      Залиште відгук