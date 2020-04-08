Уряд ухвалив низку рішень для соцпідтримки людей під час карантину: деталі

Кабінет міністрів спростив отримання соцдопомоги під час карантину. Зокрема, люди, яким раніше призначили соціальну допомогу, будуть отримувати її надалі без потреби звертатись у відповідні установи.

Соціальна допомога надходитиме під час карантину та ще 30 днів після його закінчення, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Люди, які пропустили термін перегляду, також продовжать отримувати соцдопомогу. Після закінчення карантину буде здійснений перерахунок виплачених коштів на основі заяви.

Для людей похилого віку, неповносправних осіб та інших незахищених верств населення запровадять інформаційну платформу "Допомога поруч". Працюватиме платформа з 10 квітня і допоможе налагодити контакт з місцевою владою та громадськими організаціями.

Зазначимо, в уряді заявили, що, найімовірніше, карантин триватиме до середини травня.



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