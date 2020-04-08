Уряд додатково роз'яснив для пенсіонерів умови посиленого карантину: деталі

Люди старше 60 років мають залишатися вдома на період карантину, оскільки є в групі підвищеного ризику. Водночас вони повинні самі контролювати частоту виходу на вулицю.

Про це мовиться в додатковому роз'ясненні уряду щодо обмежень на період карантину для громадян віком від 60 років.

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Кабмін пояснив, що частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умови дотримання рекомендацій.

Щодо того, чи може особа, якій більше ніж 60 років, їздити на власному авто на дачу чи до іншого місця самоізоляції, в уряді рекомендують "обрати одне місце ізоляції і не змінювати його до 24 квітня".

Однак, якщо ви вирішите разово поїхати на дачу приватним авто, бо вибрали саме її місцем ізоляції – ви можете це зробити,

– наголошують в уряді.

Водночас залишатися вдома повинні усі особи, які досягли 60-річного віку. Виключення можуть бути в тому разі, якщо людина працює на підприємствах критичної інфраструктури і не можете працювати віддалено.

В уряді також нагадують, що оплатити житлово-комунальні послуги людям похилого віку можна дистанційно через існуючі онлайн сервіси. Крім того, найближчими днями уряд ухвалить рішення щодо можливості оплати житлово-комунальних послуг через уповноважені банки та Укрпошту.

Вони також зможуть оплачувати житлово-комунальні послуги безпосередньо у листоноші під час отримання пенсії та грошової допомоги, або замовивши відповідну послугу, зокрема, телефоном.