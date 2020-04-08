Правительство дополнительно разъяснило для пенсионеров условия усиленного карантина: детали

Люди старше 60 лет должны оставаться дома на период карантина, поскольку находятся в группе повышенного риска. В то же время они должны сами контролировать частоту выхода на улицу.

Об этом говорится в дополнительном разъяснении правительства об ограничениях на период карантина для граждан в возрасте от 60 лет.

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Кабмин объяснил, что частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций.

О том, может ли лицо, которому более 60 лет, ездить на собственном авто на дачу или в другое место самоизоляции, в правительстве рекомендуют "выбрать одно место изоляции и не менять его до 24 апреля".

Однако, если вы решите разово поехать на дачу частным авто, потому что выбрали именно ее местом изоляции – вы можете это сделать,

– отмечают в правительстве.

В то же время оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста. Исключение могут быть в том случае, если человек работает на предприятиях критической инфраструктуры и не может работать удаленно.

В правительстве также напоминают, что оплатить жилищно-коммунальные услуги пожилым людям можно дистанционно через существующие онлайн сервисы. Кроме того, в ближайшие дни правительство примет решение о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг через уполномоченные банки и Укрпочту.

Они также смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги непосредственно у почтальона при получении пенсии и денежной помощи, или заказав соответствующую услугу, в частности, по телефону.

Почему людям старше 60 лет нельзя выходить из дома?Из-за карантина люди от 60 лет сейчас должны находиться дома. Также они должны воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с которыми они совместно проживают.



Люди почтенного возраста находятся в группе повышенного риска, а потому – требуют самоизоляции в определенном ими месте. Согласно статистике ВОЗ, 95% жертв коронавируса в Европе были старше 60 лет.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала